Daily life in the city, during the outbreak of the novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Athens Greece on April, 2020. Greece is on the 29th day of a strict nationwide lockdown seeking to halt the spread of the COVID-19 infection caused by novel coronavirus, with excursions from the home limited to attending work, buying food, visiting the doctor, walking the dog or going for a solitary jog./ Καθημερινότητα στην πόλη, στην περιόδο της Πανδημίας του νέου κορωναϊού (COVID-19), Αθήνα, Απρίλιος, 2020. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η ημέρα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιδιώκοντας να σταματήσει η εξάπλωση της μόλυνσης από τον κοροναϊό COVID-19, με εξαίρεση την έξοδο για και απο το χώρο εργασίας, αγορές τροφίμων, επίσκεψη σε γιατρό και φαρμακείο ή βόλτα κατοικίδιου και προσωπική άσκηση.

Στην επανεκκίνηση της οικονομίας με άνοιγμα του λιανεμπορίου αλλά και στην επιστροφή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σχολικές τάξεις από τις 5 Απριλίου στοχεύει η κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» για τις 14 Μαΐου το άνοιγμα του Τουρισμού. Ηδη η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μίλησε το μεσημέρι της Κυριακής για το σχέδιο της κυβέρνησης που αφορά στο άνοιγμα της οικονομίας και της εκπαίδευσης ενώ αναφέρθηκε και στη χρήση των self test, τους μαζικούς εμβολιασμούς και στα μέτρα στήριξης. Αχιλλέας Γραβάνης : «Στο μέλλον θα εμβολιαζόμαστε με πολυδύναμα εμβόλια» Απαραίτητη προϋπόθεση; Να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ήδη τα τελευταία 25ωρα παρατηρείται μείωση των εισαγωγών καθώς χθες είχαμε 175 και προχθές 169 εισαγωγές στην Αττική. «Η κυβέρνηση έχει ήδη παρουσιάσει στην Επιτροπή το πλαίσιο της στρατηγική της για το επόμενο διάστημα, για το πώς θα γίνει ένα ελεγχόμενο άνοιγμα, μία ελεγχόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας και της εκπαίδευσης και με το νέο συμπληρωματικό εργαλείο του self test που θα είναι δωρεάν στη διάθεση κάθε Έλληνα στις αρχές Απριλίου», είπε χαρακτηριστικά η Αριστοτελία Πελώνη. «Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να είναι λίγο πολύ σταθεροποιημένος ο αριθμός των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία γενικά. Οι Μονάδες θα εξακολουθήσουν να πιέζονται για τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Όσο, πάντως, με προσοχή βγαίνουμε και με συντεταγμένο τρόπο, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους», είπε και η διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής «Σωτηρία» Μίνα Γκάγκα. Μάλιστα την Τετάρτη θα συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών για να αξιολογήσει τα δεδομένα και θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση για το πώς μπορεί να γίνει το ελεγχόμενο άνοιγμα. Βασικός στόχος είναι η αγορά να προλάβει να λειτουργήσει πριν από το Πάσχα ενώ το πλαίσιο λειτουργίας της ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από την εικόνα της πανδημίας όταν ληφθούν οι αποφάσεις. Ανάλογα τα δεδομένα οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να προκρίνουν είτε την λύση του click away και του click in shop είτε απελευθέρωση της αγοράς με μόνο περιορισμό τον αριθμό καταναλωτών ανάλογα τα τετραγωνικά των καταστημάτων. Επιστροφή στα θρανία Το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει για τους μαθητές λυκείου τη Δευτέρα 5 Απριλίου και την ίδια ημέρα στα θρανία θα επιστρέψουν και οι μαθητές των γυμνασίων. Ανοίγει η εστίαση Με σύμμαχο τον ζεστό καιρό που δεν ευνοεί τη διασπορά του ιού, η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τον συγχρωτισμό, και σε αυτό εντάσσεται και η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Τα τραπέζια σε καφέ και εστιατόρια δεν αποκλείεται να βγουν ακόμη και πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα το δεύτερο δακαπενθήμερο του Απριλίου. Το κακό σενάριο Το κακό σενάριο θέλει τα επιδημιολογικά δεδομένα να μην επιτρέπουν την επόμενη Τετάρτη στην επιτροπή να ανάψει το πράσινο φως για τις 5 αλλά για τις 12 Απριλίου, κάτι που δυνητικά μεταθέτει και την όποια απελευθέρωση των μετακινήσεων ενόψει του Πάσχα, για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. «Ξεκλειδώνεται» σιγά – σιγά το lockdown Από τις αρχές Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή και το σχέδιο για τα self test τα οποία αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ανάσχεση της πανδημίας αλλά και στο άνοιγα της αγοράς. Η διάθεσή τους θα γίνεται δωρεάν από όλα τα φαρμακεία της χώρας και κάθε πολίτης θα δικαιούται ένα κάθε επτά ημέρες ενώ η πιστοποίηση παραλαβής θα γίνεται μέσω επίδειξης ΑΜΚΑ στους φαρμακοποιούς. Για να αποφευχθεί συνωστισμός τις πρώτες ημέρες εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί προτεραιότητα στους πολίτες έως 67 ετών, δεδομένου ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι εργασιακά ενεργή. «Κλείδωσε» το άνοιγμα του Τουρισμού στις 14 Μαΐου – Πυρετώδεις προετοιμασίες επιχειρηματιών Η επιστροφή του τουρισμού έχει «κλειδώσει» για τις 14 Μαΐου, ίσως όμως ο Απρίλιος να λειτουργήσει για να πιλοτικό άνοιγμα, καθώς ο αρμόδιος υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για άνοιγμα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία. «Επιχείρηση» τουρισμός Τέσσερις είναι οι βασικές προϋποθέσεις που θα ισχύουν καθόλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Ο επισκέπτης θα πρέπει: -Να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνητικό τεστ

-Στα αεροδρόμια θα γίνονται στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι με το σύστημα «EVA»

-Θα αξιοποιηθούν τα rapid tests

-Θα υπάρχουν ξενοδοχεία καραντίνας για τα κρούσματα

Η κυβέρνηση συζητά την σταδιακή απελευθέρωση των ταξιδιών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Σερβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ θα επιτρέπεται το yachting, καθώς και οι κρουαζιέρες χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε λιμάνια. Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και εστιατορίων έχουν ριχτεί στη μάχη της προετοιμασίας και δηλώνουν έτοιμοι. Φέτος, ο αισιόδοξος στόχος είναι τα κέρδη από τον τουρισμό να φθάσουν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 40% του 2019. AstraZeneca : Οι οδηγίες της εταιρείας για τα επεισόδια θρομβώσεων – Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι εμβολιαστούν