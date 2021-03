Αυτή είναι η εμφάνιση με την οποία ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί κόντρα στην Άρσεναλ

Ώρα Ολυμπιακού, ώρα Ευρώπης, 22:00.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς απόψε δίνει ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία, καθώς θα φιλοξενήσει την Άρσεναλ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη φάση των «16» του Europa League.

Στόχος ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητες της ελληνικής ομάδας για ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Ερυθρόλευκοι, όντας γηπεδούχοι, θα αγωνιστούν κόντρα στους Λονδρέζους με την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα.

Πριν από λίγο η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την εμφάνιση της ομάδας στον αποψινό σπουδαίο αγώνα μέσω ανάρτησης στα social media.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🔴⚪️ 👊🏻#Olympiacos #UEL #OLYARS #Legend #Football #Jersey @EuropaLeague pic.twitter.com/n13O7ECTYw

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 11, 2021