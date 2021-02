Η ελεύθερη πτώση της Λίβερπουλ

Η πτώση της Λίβερπουλ συνεχίζεται, καθώς οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν και από τη Λέστερ με 3-1 γνωρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη τους ήττα στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί από το 2014, όταν είχαν στον πάγκο τους τον Μπρένταν Ρότζερς…

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ περνάει τη χειρότερη περίοδο της των τελευταίων χρόνων, καθώς με την ήττα απέναντι στις «αλεπούδες» έφτασαν τις έξι στη φετινή σεζόν της Premier League. Ένα στατιστικό που αποδεικνύει πως η Λίβερπουλ, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς τις περασμένες δύο σεζόν είχε συνολικά λιγότερες ήττες!

3 – Liverpool have lost three consecutive Premier League games for the first time since November 2014, when managed by current Leicester boss Brendan Rodgers. Regressed. pic.twitter.com/EKJu9rHM0y — OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2021

Μάλιστα, η κατάρρευση της Λίβερπουλ είναι πρωτοφανής. Μετά από 24 αγωνιστικές, η ομάδα του Κλοπ έχει μαζέψει μόλις 40 βαθμούς. Την περασμένη σεζόν είχε καταφέρει να μαζέψει 70 βαθμούς μετά από 24 αγωνιστικές, με τη διαφορά να είναι στους 30 βαθμούς! Αυτή η διαφορά των 30 βαθμών είναι και η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει για ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο της.

Liverpool after 24 games of the 2019-20 season:

◉ 70 points Liverpool after 24 games of the 2020-21 season:

◉ 40 points The worst points differential by a defending PL champion after 24 games in the competition’s history. pic.twitter.com/0YphJs2j0i — Squawka Football (@Squawka) February 13, 2021

Τη σεζόν 2018/19 η Λίβερπουλ είχε τελειώσει τη σεζόν στο πρωτάθλημα με μόλις μία ήττα, ενώ την περασμένη σεζόν είχε τρεις. Φέτος οι «κόκκινοι» έχουν χάσει ήδη έξι φορές στην Premier League, ενώ απομένουν ακόμη 14 αγωνιστικές.

Liverpool have lost more Premier League games this season than in the last two seasons combined 🤦 pic.twitter.com/liw6FUrE04 — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021