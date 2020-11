Κορωνοϊός – Βρετανία : Χαλάρωση στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Τη χαλάρωση των κανόνων που ισχύουν για τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, ώστε να παραμένουν ανοιχτά για περισσότερη ώρα την περίοδο των Χριστουγέννων και τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ.

«Προβαίνω στη χαλάρωση των ωραρίων λειτουργίας τα Χριστούγεννα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, και ζήτησα από τα συμβούλια να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις σε κάθε κεντρικό δρόμο να παραμένουν ανοιχτές μέχρι αργότερα από τη Δευτέρα έως το Σάββατο», σημειώνει ο Τζένρικ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Σε κανέναν από εμάς δεν αρέσει ο συνωστισμός και κανείς δεν πρόκειται να το απολαύσει αυτό όταν η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι τόσο σημαντική για να τεθεί υπό έλεγχο ο ιός», πρόσθεσε ο Τζένρικ.

I am relaxing shop opening hours this Christmas and throughout January, and have requested councils allow businesses on every high street to stay open later from Monday to Saturday. (1/3) pic.twitter.com/gvvP6SQzYr

— Robert Jenrick (@RobertJenrick) November 30, 2020