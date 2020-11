Θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο… Ο θρυλικός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ και της Τότεναμ, Ρέι Κλέμενς, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με ανίατη ασθένεια.

Ο Κλέμενς, ο οποίος πέρασε 14 χρόνια στη Λίβερπουλ (1967-1981) και άλλα 8 στην Τότεναμ (1981-1989), αγωνίστηκε 61 φορές με την Εθνική Αγγλίας και κέρδισε 21 τίτλους στην καριέρα του. Ήταν, επίσης, ένας από τους 25 παίκτες που κατάφεραν να μετρήσουν πάνω από 1.000 συμμετοχές.

Το 2005 έδωσε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη και είχε καταφέρει να βγει νικητής, ενώ είχε χριστεί τιμητικά ιππότης στο τάγμα της βρετανικής αυτοκρατορίας για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends.

Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020.

— Liverpool FC (@LFC) November 15, 2020