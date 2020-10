Θετικός στον κορωνοϊό είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο τουίτερ.

«Μόλις έμαθα ότι το τακτικό προγραμματισμένο τεστ μου για κορονοϊό πριν από το Κολλέγιο βγήκε θετικό. Βρίσκομαι σε αυτοπεριορισμό όπως απαιτείται. Μείνετε ασφαλείς» ανέφερε, ειδικότερα, ο κ.Σχοινάς.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020