Κορωνοϊός : Σε κατ’ οίκον απομόνωση η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ – Είχε επαφή με κρούσμα

Σε αυτοπεριορισμό μπήκε η Επίτροπος Υγείας και Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, καθώς πρόσωπο με το οποίο ήρθε σε επαφή βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό.

«Χθες πληροφορήθηκα ότι στενή επαφή (μου) διαγνώστηκε θετική στην Covid-19. Βάσει των πρωτοκόλλων δημόσιας υγείας βρίσκομαι σε αυτοαπομόνωση και εργάζομαι από το σπίτι εν αναμονή εξετάσεων. Δεν έχω συμπτώματα και αισθάνομαι καλά. Μείνετε ασφαλείς και να έχετε μια καλή Κυριακή» ανέφερε η κ. Κυριακίδου σε ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Yesterday I was informed that a close contact has tested positive for #COVID19. In line with public health protocols I am self-isolating and working from home pending tests. I have no symptoms and feel well. Stay safe and have a good Sunday!

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 27, 2020