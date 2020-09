Μηταράκης: Την άλλη εβδομάδα η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις από τη φωτιά στη Μόρια

A migrant walks among destroyed shelters following a fire at the Moria camp on the island of Lesbos, Greece, September 9, 2020. REUTERS/Elias Marcou

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης έκανε γνωστό ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα αποζημιωθούν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής για τις ζημιές που υπέστησαν από τις φωτιές στο ΚΥΤ της Μόριας. Αλλά και από το κλείσιμο των δρόμων από τους πυρόπληκτους πρόσφυγες και μετανάστες στις 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και χθες. Όπως είπε ο υπουργός θα ζητηθεί από τον Δήμο Μυτιλήνης μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να έχει παραδοθεί εκτίμηση αυτών των ζημιών. Σε τροχιά προς Κρήτη ο Ιανός – 2 νεκροί, αγνοούμενοι και τεράστιες καταστροφές «Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση αντιμετώπισης της κρίσης της Μόριας. Η νέα δομή λειτουργεί, έχουν μπει με ασφάλεια 10.000 άτομα. Έχουν γίνει τεστ κορονοϊού σε όλους. Θεωρώ ότι προλάβαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση» τόνισε ο κ. Μηταράκης. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε: «Είναι κρίσιμο στα Ελληνοτουρκικά να δούμε την μεγάλη εικόνα. Αντιμετωπίσαμε φέτος πολλαπλές προκλήσεις. Και στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και στην κρίση στο Καστελόριζο. Δείξαμε αμέσως αποφασιστικότητα, δείξαμε ισχύ, δείξαμε ότι έχουμε τις διπλωματικές στηρίξεις στην Ευρώπη αλλά και εκτός, οι οποίες στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις και δείξαμε επίσης, με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, ότι είμαστε διατεθειμένοι να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, ώστε να είναι έτοιμε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Αυτή η συνολική εικόνα μας δίνει μια ισχυρή θέση σε μια διαπραγμάτευση που θα γίνει, αλλά όχι υπό καθεστώς πίεσης όπως ήλπιζε η Τουρκία». Πηγή ΑΜΠΕ