Οι τουρκικές προκλήσεις στη συνάντηση Δένδια – Γάλλου πρέσβη

Η τουρκική προκλητικότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Πατρίκ Μεζονάβ (Patrick Maisonnave).

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας- Γαλλίας.

