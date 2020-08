Premier League : Παίκτης της χρονιάς ο Ντε Μπρόινε

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς για την Premier League και τη σεζόν 2019/20.

Ο βέλγος μεσοεπιθετικός… νίκησε το τρίο της Λίβερπουλ (Χέντερσον, Μανέ, Άρνολντ), αλλά και τους Ντάνι Ινγκς, Νικ Πόουπ και Τζέιμι Βάρντι.

Δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση ενός τροπαίου, με τη Λιόν να είναι η τελευταία που του το στέρησε, ωστόσο στο πρωτάθλημα (δεύτερη θέση) ήταν καταλυτικός.

Είχε τις περισσότερες ασίστ από κάθε άλλον, με 20 στον αριθμό, συμμετοχή σε 33 γκολ, ενώ επίσης δημιούργησε 199 επικίνδυνες καταστάσεις για τις αντίπαλες άμυνες.

BREAKING: Kevin De Bruyne has been crowned the Premier League Player of the Season 👑

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 16, 2020