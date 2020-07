Αγία Σοφία: Αντίστροφη μέτρηση για τη μουσουλμανική προσευχή

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, μετά από 86 χρόνια, μια πράξη που αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο «χτύπημα» στη μετατροπή του ιστορικού ναού σε τζαμί, που έχει προκαλέσει πάμπολλες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι εργασίες έχουν μπει στην τελική ευθεία, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιθεωρεί για δεύτερη φορά τις εργασίες και να πραγματοποιεί ακόμα ένα σόου, μπροστά από τη νέα ταμπέλα που γράφει «το μεγάλο τζαμί». Παράλληλα, ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, έκανε γνωστό πως διορίστηκαν τρεις ιμάμηδες και πέντε μουεζίνηδες για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Ερμπάς, οι Μεχμέντ Μποϊνουκαλίν, Φερούχ Μουτγιέρ και Μπουνιαμίν Τόπκογλου διορίστηκαν ως οι τρεις ιμάμηδες. Ακόμη, οι μουεζίνηδες είναι οι: Μεχμέτ Χαντί Ντουράν, Ιμπραήμ Κομπάν, Σουκρού Ασιλερέν, Αλπκάν Τσελίκ και Ριντβάν Αμπάς.

Όπως τονίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ, οι πρόβες στο εσωτερικό του ναού συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τα τιρκουάζ χαλιά να έχουν ήδη τοποθετηθεί στο μαρμάρινο πάτωμα. Την ίδια ώρα, οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά θα καλύπτονται με κουρτίνες κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Κατά τη διάρκεια των «εγκαινίων» έχουν προσκληθεί ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και ο εμίρης του Κατάρ και -όπως αναφέρει ο τουρκικός Τύπος- το κτίριο αναμένεται να υποδεχθεί 1.000 ως 1.500 άτομα στις 24 Ιουλίου.

Οπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, ο πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε μάλιστα τον Πάπα Φραγκίσκο να επισκεφθεί την Αγία Σοφία. Επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, το πρακτορείο ανέφερε ότι η Αγκυρα έχει καλέσει τους πάντες στο τζαμί. Ο Πάπας είχε καταδικάσει την περασμένη εβδομάδα την απόφαση της Τουρκίας για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. «Η σκέψη μου είναι στην Κωνσταντινούπολη. Με θλίβει να σκέφτομαι την Αγία Σοφία», είπε. «Κάνουμε κάποιες αλλαγές ώστε να διασφαλίσουμε πως στη διάρκεια των προσευχών, τα ψηφιδωτά θα είναι καλυμμένα, χωρίς όμως να φθείρονται», δήλωσε ο Καλίν στο CNN.

Πρέπει να είναι όλα έτοιμα αύριο το πρωί στις δέκα, όταν θα ανοίξουν οι πύλες του ανυπέρβλητου βυζαντινού ναού και μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς για τους ξένους προσκεκλημένους και τους πιστούς που θα παραστούν στη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.

Τα τιρκουάζ χαλιά

Την ίδια στιγμή, στα τουρκικά ΜΜΕ κυκλοφορούν οι εικόνες με τα χαλιά που είχαν τοποθετηθεί στην Αγία Σοφία για την προσευχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτά ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από ντόπια υλικά –ύστερα από εντολή του Ερντογάν– ενώ και το χρώμα τους ήταν επιλογή του ιδίου.

The carpets of Ayasofya (Hagia Sophia) Mosque are ready.#Turkey 🙂 pic.twitter.com/FLPKGqGiZW — Selami Haktan (Eng) (@slmhktn_eng) July 19, 2020

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο τουρκικό Μέσο ο επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής, τα χαλιά είναι φτιαγμένα από 100% μαλλί που παρήχθη στην Τουρκία.

«Ο Πρόεδρός μας (σ.σ. Ερντογάν) είπε “ας μη χρησιμοποιήσουμε εισαγόμενα υλικά”» δήλωσε ο Αλί Ριζά Οζκούλ προσθέτοντας ότι έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν με τοπικό μαλλί.

​Όσο για το χρώμα, ο ίδιος δήλωσε ότι «είναι τέλειο» για τη χρήση που θα γίνει.

​«Μέχρι 1.000 πιστοί»

Χθες, πάλι ο κ. Ερμπάς ανέφερε πως οι κουρτίνες έχουν ήδη τοποθετηθεί και τόνισε πως: «δεν χρησιμοποιήσαμε ούτε ένα καρφί».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην αναμενόμενη προσέλευση λέγοντας: «πιστεύω ότι θα έρθουν από 700 μέχρι 1.000 πιστοί», τονίζοντας παράλληλα ότι: «υπάρχει και μια εσωτερική αυλή, θα μπορούσε να μπει κόσμος και εκεί». Διαβεβαίωσε, όμως, πως θα τηρηθούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Πώς καλύφθηκαν τα ψηφιδωτά

Στις φωτογραφίες από τα τουρκικά ΜΜΕ, φαίνεται πως έχουν τοποθετηθεί τριγωνικά υφάσματα στο θόλο, πάνω από το Ιερό Βήμα, όπου βρίσκεται η γνωστή εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας.

Ακόμη, έχει τοποθετηθεί ιστός με την τουρκική σημαία στην είσοδο της Αγίας Σοφίας, ενώ πλέον η ταμπέλα γράφει «μεγάλο τζαμί».

Acoustic tests with the recitation of Quran at Hagia Sophia. You can see parts of interior work done in the end pic.twitter.com/Hcsbf6anDc — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 23, 2020

Some details from the carpet work that has been done in Hagia Sophia pic.twitter.com/fLaw4hMOVc — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 23, 2020

Άλλαξε η πινακίδα στην Αγία Σοφία: «Το μεγάλο τζαμί»

Νέο σόου στην Αγία Σοφία, λίγες μόλις ώρες πριν την πρώτη μουσουλμανική προσευχή μετά από 86 χρόνια, πραγματοποίησε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της νέας επίσκεψης του στο ναό την Πέμπτη.

Έτσι, λίγες ώρες πριν τη φιέστα Ερντογάν και τη μουσουλμανική προσευχή εντός του ιστορικού ορθόδοξου μνημείου, ο τούρκος πρόεδρος βρέθηκε εκεί για να επιθεωρήσει τις εργασίες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πόζαρε μπροστά από τη νέα πινακίδα της Αγίας Σοφίας, που γράφει «μεγάλο τζαμί».

Ayasofya -i Kebir Cami-i Şerifi

Tabelası için 86 Yıl sabırla bekledik ..#AyasofyadaİlkCuma pic.twitter.com/CUTSVkDMkd — İhsan ÇAKIRCA… 🌍🕕 (@ihsanckrc) July 23, 2020

İbadete açılmasına bir gün kala Ayasofya’nın cami tabelası da asıldı. » Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi» pic.twitter.com/a2qq1tQ8Sq — Osman İMECE 🇹🇷 (@osmanimeceTR) July 23, 2020

Νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής hurriyet, ο Ερντογάν, αφού μπήκε στον ναό από την πίσω πόρτα, επιθεώρησε τις προετοιμασίες αλλά και το σύστημα ήχου.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο Ερντογάν είχε πραγματοποιήσει ακόμα μια επιθεώρηση στις εργασίες στον ναό.

Όπως μετέδιδαν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Τουρκίας ενημερώθηκε από τους αρμόδιους για τις εργασίες και τις προετοιμασίες που γίνονται στο ιστορικό μνημείο, ενόψει της πρώτης προσευχής.

Ο ίδιος, μάλιστα, είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Twitter, φωτογραφίες από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.