Σύνοδο Κορυφής: Τέταρτη μέρα διαπραγματεύσεων – Εκνευρισμός Μακρόν

Χωρίς αποτέλεσμα ήταν και οι ολονύχτιες διαπραγματεύσεις των ηγετών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχέδιο ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών, που έχουν υποστεί βαριά χτυπήματα εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού. Ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε λίγο πριν τις 7 το πρωί ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της ολομέλειας στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Η Σύνοδος Κορυφής, που κοντεύει να καταρρίψει ρεκόρ διαρκείας, εισήλθε στην τέταρτη μέρα της, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να απευθύνει έκκληση να επιτευχθεί συμβιβασμός έστω την ύστατη στιγμή.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες διαβουλεύονταν όλο το βράδυ για να βρουν κοινό τόπο και να καταλήξουν σε συμφωνία, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, έπειτα από τρεις ημέρες συνομιλιών. Συγκεντρώθηκαν εκ νέου στις 6:30 το πρωί ώρα Ελλάδας αλλά μέσα σε μισή ώρα ανακοινώθηκε το τέλος των εργασιών της 3ης ημέρας και ανανεώθηκε το ραντεβού για την 4η ημέρα.

Update

4pm is new timing for #EUCO plenary meeting https://t.co/nFMbwjQNv3

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020