Τούρκοι διανοούμενοι κατά Ερντογάν για Αγία Σοφία: «Δεν είναι πολιτικό εργαλείο»

Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση επιδίδεται σε μπαράζ διπλωματικών επαφών μετά την απόφαση της Άγκυρας για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις.

Μάλιστα, αρκετοί είναι οι τούρκοι διανοούμενοι που επικρίνουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη σκανδαλώδη απόφασή του, σχόλια ωστόσο που δεν αγγίζουν τον τούρκο πρόεδρο, ο οποίος κάνει λόγο για «αίτημα του έθνους μας».

«Η επαναφορά της Αγίας Σοφίας σε τζαμί σημαίνει δυστυχώς ότι δεν είμαστε πλέον κοσμική κοινωνία» δηλώνει ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας, Ορχάν Παμούκ, που επισημαίνει επίσης στο BBC News ότι «υπάρχουν εκατομμύρια κοσμικοί Τούρκοι σαν εμένα που αντιτίθενται σε αυτό, αλλά δεν εισακούονται».

Η γνωστή συγγραφέας, Ελίφ Σαφάκ -όπως μεταδίδει η κυπριακή ιστοσελίδα sigmalive.com- τη χαρακτηρίζει ως «μια πολύ ατυχή απόφαση, που ελήφθη καθαρά για πολιτικούς λόγους. Με κανένα σεβασμό στην ιστορία, κανένα σεβασμό στον πλουραλισμό. Αυτή η παγκόσμια κληρονομιά θα πρέπει να φυλάσσεται ως μουσείο, με ανοικτές τις πόρτες σε όλους και σε όλες τις θρησκείες. Ο θόλος της είναι αρκετά μεγάλος για να αγκαλιάσει την ανθρωπότητα».

Ο πολιτικός επιστήμονας και γνώστης των μειονοτικών θεμάτων της Τουρκίας, Μπασκίν Οράν, αναφέρει: «Η τελευταία πυρίτιδα στο χέρι έχει πλέον εξαντληθεί. Τώρα εκρήγνυται. Ας δούμε τι συμβαίνει. Η πυρίτιδα τελείωσε. Μόνο η εξωτερική πυρίτιδα παρέμεινε. Συρία και Λιβύη».

Ο δημοσιογράφος Γιαβούζ Μπαϊντάρ έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Περαστικά Τουρκία… Αυτή η απόφαση ίσως να είναι ο δυναμίτης στα θεμέλια της κοσμικής Τουρκίας. Μπορεί να ειπωθεί ότι ποτέ δεν υπήρξε υπερασπιστής σε αυτή τη χώρα που να σέβεται τις ταυτότητες και τις πεποιθήσεις των άλλων».

Η δημοσιογράφος Νεβσίν Μενγκιού αντίστοιχα γράφει: «Η κυβέρνηση εξαρτάται από το αίσθημα της νίκης εναντίον των εχθρών που δημιουργεί και χρειάζεται συνεχώς αυτό το συναίσθημα για να διατηρήσει τη βάση και τον εαυτό της μαζί. Η απόφαση της Αγίας Σοφίας είναι μια λανθασμένη απόφαση που λήφθηκε προς αυτή την κατεύθυνση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, το φιλοκουρδικό κόμμα HDP: «Η Αγία Σοφία είναι κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η μετατροπή της σε τζαμί είναι λάθος. Η απόφαση πρέπει να ανακληθεί τώρα. Η Αγία Σοφία δεν είναι ένα πολιτικό εργαλείο».

