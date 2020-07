Αγία Σοφία: Άρχισαν οι προετοιμασίες για το άνοιγμα ως τζαμί

Police officers walk in front of Hagia Sophia, or Ayasofya-i Kebir Camii, in Istanbul, Turkey, July 11, 2020. REUTERS/Murad Sezer

Οι τουρκικές αρχές άρχισαν επιθεωρήσεις στην Αγία Σοφία σήμερα στο πλαίσιο προετοιμασιών, προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για μουσουλμανική προσευχή, μία ημέρα μετά την απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας να ανοίξει τον δρόμο για την μετατροπή της από μουσείο σε τζαμί. Χθες, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η Αγία Σοφία θα ανοίξει ως τζαμί για μουσουλμανική λατρεία την 24η Ιουλίου, για πρώτη φορά από το 1934 και το διάταγμα της κυβέρνησης του Κεμάλ Ατατούρκ, με το οποίο το βυζαντινό μνημείο είχε μετατραπεί σε μουσείο. Το κτίριο έκλεισε για τους επισκέπτες σήμερα, μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, περιγράφοντας πως ομάδες από το υπουργείο Τουρισμού επιθεώρησαν τον τρούλο και τέσσερις μιναρέδες, στο πλαίσιο των προετοιμασιών. Η Αγία Σοφία τέθηκε υπό την εποπτεία της Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, ο επικεφαλής της οποίας Αλί Ερμπάς δήλωσε σήμερα ότι η υπηρεσία του έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα έως την 24η Ιουλίου. Λάδι στη φωτιά από τον Ερντογάν Στο μεταξύ, λάδι στη φωτιά εξακολουθεί να ρίχνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ό,τι αφορά στην απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή -η οποία πάντως μέχρι στιγμής περιορίζεται σε λεκτικό επίπεδο- ο τούρκος πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της υψηλότερης γέφυρας της Τουρκίας στην επαρχία Μπίτλις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι το αποτέλεσμα της δίκαιης αποφασιστικότητάς μας. Λάβαμε αυτή την απόφαση κοιτάζοντας τι θέλει το έθνος μας». «Αυτοί που δεν αντιδρούν έναντι της ισλαμοφοβίας στις χώρες τους (…) επιτίθενται κατά της βούλησης της Τουρκίας να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Λάβαμε την απόφαση όχι σε σχέση με όσα οι άλλοι λένε, αλλά σε σχέση με τα δικαιώματά μας, όπως το κάναμε στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού» συμπλήρωσε.