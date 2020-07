Premier League: Ο Ζοσέ τα έχει… 200

Η Τότεναμ νίκησε με 1-0 την Έβερτον το βράδυ της Δευτέρας και ο Ζοσέ Μουρίνιο έφτασε τις 200 νίκες στην καριέρα του στην Premier League.

Έτσι, ο Πορτογάλος έγινε μόλις ο πέμπτος προπονητής στην ιστορία που καταφέρνει να πετύχει κάτι τέτοιο, αλλά παραμένει πίσω από τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος τις έφτασε σε 322 παιχνίδια, ενώ ο Πορτογάλος σε 326.

Και δυο τους, πάντως, αποτελούν κορυφαία κεφάλαια στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

200 – Tottenham boss José Mourinho has become the fifth manager to reach 200 Premier League victories, with only Sir Alex Ferguson (322) doing so in fewer games than the Portuguese (326). Special. #TOTEVE pic.twitter.com/nEm1BWTrdc

