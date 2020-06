Μεξικό: Σεισμός 7,4 ρίχτερ με 5 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός του φοβερού σεισμού των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τα παράλια του Μεξικού στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο τελευταίος απολογισμός των μεξικανικών αρχών κάνει επίσης λόγο για αποκλεισμένα χωριά εξαιτίας κατολισθήσεων, και για σοβαρές ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια και υποδομές, ακόμη και σε περιοχές που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης.

Οι θάνατοι αναφέρθηκαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στην ορεινή πολιτεία Οαχάκα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από κατάρρευση κτιρίου στο τουριστικό θέρετρο Ουατούλκο της της Οαχάκα. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Αλεχάντρο Μουράτ είπε ότι ένα ακόμα άτομο σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε το σπίτι του στο ορεινό χωριό Σαν Χουάν Οζολοτεπέκτου San Juan Ozolotepec, ενώ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για ένα ακόμα θύμα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές πολιτικής προστασίας ανέφεραν δύο ακόμη θανάτους: έναν εργαζόμενο στην κρατική εταιρεία πετρελαίου Pemex, ο οποίος έπεσε από ύψος σε μια εγκατάσταση διυλιστηρίου και έναν άντρα στο χωριό Σαν Αγκουστίν Αματένγκο της Οαχάκα ο οποίος καταπλακώθηκε από τοίχο.

Οι πτώσεις βράχων έχουν αποκλείσει ανάμεσα στην ομώνυμη πρωτεύουσα της πολιτείας και τις ακτές. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε όλα τα χωριά, γεγονός που εγείρει φόβους πως τα θύματα ίσως αποδειχθούν πολύ περισσότερα.

Πολιτειακός αξιωματούχος εξήγησε πως σωστικά συνεργεία προσπαθούν ακόμη να φθάσουν στην κοινότητα Σάντα Καταρίνα Σαναγκία, κοντά στο επίκεντρο, όπου ο σεισμός προκάλεσε καταρρεύσεις σπιτιών και ολόκληρων κομματιών από πλαγιές βουνών, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι.

«Ο δρόμος ήταν σαν τσίχλα». Με τη φράση αυτή περιέγραψε ο 30χρονος Μιγκέλ Κανταλαρία την αίσθηση που είχε την ώρα της ισχυρής σεισμικής δόνησης. Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους την ώρα που η γη έτρεμε για αρκετά δευτερόλεπτα.

Earthquake in Mexico City- still occurring – not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020