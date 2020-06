Μεξικό: Τουλάχιστον ένας νεκρός από τον ισχυρό σεισμό

Μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε σήμερα το νότιο Μεξικό, κλονίζοντας κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας της Πόλης του Μεξικού εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, οδηγώντας εκατοντάδες ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια τους στους δρόμους.

Τουλάχιστον ένας νεκρός είναι ο -μέχρι τώρα – απολογισμός του ισχυρού σεισμού, είδηση που επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Αλεχάντρο Μουράτ.

Σύμφωνα με το Reutes, οι αρχές έχουν προειδοποιήσεις τους πολίτες να μείνουν μακριά από τις ακτές ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,7, ενώ το γεωλογικό ινστιτούτο του Μεξικού τόνισε πως η δόνηση ήταν 7,5.

Κτίρια σείστηκαν στην κεντρική Πόλη του Μεξικού από σεισμό με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρέχοντας στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί της πόλης ειδοποίησαν τους κατοίκους λίγα λεπτά πριν από τη σεισμική δόνηση.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα και σημειώθηκε στις 10:29 (τοπική ώρα – 18:29 ώρα Ελλάδος).

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή μέχρι και στην πρωτεύουσα του Μεξικό, η οποία βρίσκεται 200 χιλιόμετρα μακριά από τον επίκεντρό της.

«Ω Θέε μου, είναι τρομερό», ακούγεται να λέει μία γυναίκα, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει το πώς κινούνται οι στύλοι τριγύρω της.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών.

My heads still spinning from 7.1 earthquake felt across Mexico – epicenter in Oaxaca. One of our main fears during earthquakes in Mexico City are the power lines exploding – fortunately these didn’t fall down but they surely looked like they might. pic.twitter.com/mmDsE1r6UO

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020