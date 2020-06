Μεξικό: Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την πόλη Οαχάκα – Συγκλονιστικά βίντεο

Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Μεξικό, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου

Ο σεισμός σημειώθηκε στην πόλη Οαχάκα, με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα.

Κτίρια σείστηκαν στην κεντρική Πόλη του Μεξικού από σεισμό με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρέχοντας στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί της πόλης ειδοποίησαν τους κατοίκους λίγα λεπτά πριν από τη σεισμική δόνηση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών.

My heads still spinning from 7.1 earthquake felt across Mexico – epicenter in Oaxaca. One of our main fears during earthquakes in Mexico City are the power lines exploding – fortunately these didn’t fall down but they surely looked like they might. pic.twitter.com/mmDsE1r6UO

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020