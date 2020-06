Β. Κορέα: Ανατίναξε γραφείο διασύνδεσης με τη Ν. Κορέα στα σύνορα

Δεν έχει τέλος η ένταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες στην κορεάτικη χερσόνησο.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας, η Βόρεια Κορέα έχει ανατινάξει το κοινό γραφείο σύνδεσής της με τη Νότια Κορέα στη συνοριακή πόλη Kaesong.

Το πρακτορείο Yonap δημοσίευσε εικόνες που δείχνουν μαύρο καπνό να ανεβαίνει πάνω από την Kaesong και επικαλούμενο το Υπουργείο Ενοποίησης ανέφερε ότι το γραφείο καταστράφηκε στις 14:49 τοπική ώρα.

#BREAKING: loud explosion heard near the DMZ Korean border at 1450 KST, authorities think North Koera may have destroyed inter-Korean joint liaison office in Kaesong – @JoongAngDaily reports pic.twitter.com/nKCEUPqY3s

