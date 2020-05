Κορωνοϊός: Στους 151 οι νεκροί στην Ελλάδα -19 τα νέα κρούσματα

Medical workers treat a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19) inside the Intensive Care Unit at the Hospital for Infectious and Tropical Diseases of the Clinical Center of Serbia in Belgrade, Serbia, April 24, 2020. REUTERS/Marko Djurica

Δεκαεννέα νέα κρούσματα του κοροναϊού SARS-CoV-2 καθώς και έναν νέο θάνατο, με τον συνολικό αριθμό να φτάσει τους 151 νεκρούς ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγεία για τον νέο κοροναϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. Σε γραπτή ενημέρωσή του, ο καθηγητής αναφέρει πως τα νέα κρούσματα στη χώρα μας είναι 19, 11 εκ των οποίων αφορούν συρροές κρουσμάτων. Ανησυχία στις ΗΠΑ: Ο κοροναϊός «χτύπησε την πόρτα» του Τραμπ Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2710, εκ των οποίων το 55.6% αφορά άνδρες. Από αυτά, 603 (22.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1358 (50.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 28 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 9 (32.1%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 96.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 86 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ Τέλος, έχουμε 1 ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 151 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 40 ήταν γυναίκες (26.5%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Τέλος συνολικά έχουν ελεγχθεί 97384 κλινικά δείγματα. Κλάουντιο Μάγκρις: «Να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα ουσιαστικής πρόνοιας» Share