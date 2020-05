Πέθανε o Little Richard: Δημιουργός των Tutti Frutti και Lucille

FILE PHOTO: Singer Little Richard performs a musical tribute to producer Don Cornelius, creator and producer of the television music show "Soul Train", at the 3rd annual TV Land Awards in Santa Monica, California, U.S., March 13, 2005. REUTERS/Fred Prouser/File Photo

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 87 χρονών Little Richard, ο πρωτοπόρος της ροκ εν ρολ που άσκησε τεράστια επιρροή στις επόμενες γενιές μουσικών, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του, Ντάνι Πένιμαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου του. Ανησυχία στις ΗΠΑ: Ο κοροναϊός «χτύπησε την πόρτα» του Τραμπ Ποιος ήταν ο Little Richard Ο Little Richard ή κατά κόσμον Ρίτσαρντ Γουέιν Πένιμαν, με το φρενήρες πιάνο του, τα παθιασμένα φωνητικά, τον πλούσιο σε ρυθμό ήχο του, τους πολλές φορές ακατάλληλους έως ασυνάρτητους στίχους του, τα φανταχτερά κοστούμια του, έσπασε τα μουσικά σύνορα, διαμόρφωσε τη ριθμ εν μπλουζ μουσική για τις επόμενες γενιές και επηρέασε πλήθος καλλιτεχνών σε κάθε μουσικό φάσμα, από τη ροκ στη χιπ χοπ. Παρέμεινε μια επιδραστική προσωπικότητα στην αμερικανική μουσική σκηνή για επτά δεκαετίες. Ξεκινώντας με το εμβληματικό «Tutti Frutti» το 1956, Λιτλ Ρίτσαρντ συνέχισε κάνοντας ασταμάτητα χιτ – από το «Long Tall Sally» και «Rip It Up» έως το «Lucille» το 1957 και το «Good Golly Miss Molly». Γεννήθηκε το 1932 στο Μέικον της Τζόρτζια. Όπως αναφέρει το Rolling Stone, έμαθε τη γκόσπελ από τις τοπικές εκκλησίες και, μεταξύ διαφόρων άλλων επαγγελμάτων για τα προς το ζην, άρχισε ως έφηβος να παίζει rhythm and blues σε νυχτερινά κλαμπ. Όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Τζέρι Λι Λιούις και άλλοι διαχρονικοί, και ο Λιτλ Ρίτσαρντ έπαιξε σε πρώιμες ροκ εν ρολ ταινίες – όπως τις Don't Knock the Rock (1956) και The Girl Can't Help It (1957). Τζέιμς Μράουν, Τζίμι Χέντριξ, Ότις Ρέντινγκ, Τίνα Τέρνερ, Μπομπ Ντίλαν, Μπιτλς μεταξύ των πολλών καλλιτεχνών τους οποίους καθόρισε το στιλ του Πένιμαν. Τόσο η εμφάνιση όσο και ο ήχος του Τζίμι Χέντριξ είχε επιρροές από τον Λιτς Ρίτσαρντ: «Θέλω να κάνω με την κιθάρα μου αυτό που Λιτλ Ρίτσαρντ έκανε με τη φωνή του» είχε πει το 1966. Ο Μπομπ Ντίλαν άρχισε να παίζει κομμάτια του Πένιμαν με τους Golden Chords, τη ροκ εντ ρολ μπάντα του στο γυμνάσιο. «Μπορώ να κάνω τη φωνή του Λιτλ Ρίτσαρντ που είναι άγρια, τραχειά, δυνατή. Είναι σαν μια εμπειρία εκτός σώματος. Πρέπει να αφήσεις στην άκρη της ευαισθησίες σου και να βγεις από το σώμα σου για να τραγουδήσεις έτσι» είχε πει ο Πολ Μακάρντεϊ. «Άκουσα τον Λιτλ Ρίτσαρντ και τον Τζέρι Λι Λιούις και αυτό ήταν. Δεν ήθελα να είμαι τίποτα άλλο» είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του στο Rolling Stone ο Έλτον Τζον.