Πομπέο: Υπάρχουν αποδείξεις ότι ο κορωνοϊός προέρχεται από εργαστήριο της Γουχάν

A scientist conducts research on a vaccine for the novel coronavirus (COVID-19) at the laboratories of RNA medicines company Arcturus Therapeutics in San Diego, California, U.S., March 17, 2020. REUTERS/Bing Guan

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο διαβεβαίωσε σήμερα ότι υπάρχει «σημαντικός αριθμός αποδείξεων» πως ο νέος κορονοϊός προέρχεται από εργαστήριο στην κινεζική πόλη Ουχάν, το επίκεντρο της πανδημίας της νόσου Covid-19. «Υπάρχουν τεράστιες αποδείξεις ότι από εκεί προήλθε» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει εάν πιστεύει πως ο ιός απελευθερώθηκε εσκεμμένα από το Πεκίνο. «Η Κίνα είναι γνωστή για την ιστορία της να μολύνει τον κόσμο και να χρησιμοποιεί εργαστήρια που δεν τηρούν τους κανόνες», υποστήριξε. «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας ενός ιού που προήλθε από κινεζικά εργαστήρια». Επιπλέον, ο Μάικλ Πομπέο ανέφερε πως λυπάται για την έλλειψη συνεργασίας των κινεζικών αρχών, προκειμένου να ριχθεί φως στην προέλευση της πανδημίας. «Συνεχίζουμε να εμποδίζουν την πρόσβαση στους Δυτικούς, σε καλύτερους γιατρούς» κατήγγειλε. «Πρέπει να μπορέσουμε να πάμε εκεί κάτω. Δεν έχουμε τα δείγματα ιού τα οποία χρειαζόμαστε». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ