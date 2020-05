Ολυμπιακός: «Καλή Πρωτομαγιά σε όλους!»

Πρωτόγνωρη είναι αυτή η Πρωτομαγιά! Για όλους μας!

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στις ζωές των ανθρώπων και σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Μεταξύ αυτών εννοείται και το ποδόσφαιρο.

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή την εποχή θα προετοιμαζόμασταν για τη λήξη της σεζόν 2019-20, αλλά δυστυχώς η μοίρα και ο… κορωνοϊός είχαν άλλα σχέδια. Πλέον, σκεφτόμαστε αν και πότε θα επαναρχίσουν οι διοργανώσεις, για να ολοκληρωθεί η χρονιά κάπου μέσα στο καλοκαίρι.

Στην Ελλάδα όλα δείχνουν ότι τον Ιούνιο θα επιστρέψει σε δράση η Super League και φυσικά όλοι ανυπομονούμε να συμβεί αυτό. Μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της προς όλο τον κόσμο για την Πρωτομαγιά! Μία μέρα ξεχωριστή για την εργατιά, μα και τόσο… διαφορετική φέτος απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια…

Δείτε το μήνυμα και την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Καλημέρα και καλή Πρωτομαγιά σε όλους!»

Καλημέρα και καλή Πρωτομαγιά σε όλους! / Good morning, happy Labour Day to everyone! 🔴⚪ #Οlympiacos #May #LabourDay #FirstOfMay pic.twitter.com/awyidwBQZN

