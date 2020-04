Το NFL συγκέντρωσε 100 εκ. δολάρια για τη μάχη με τον κορωνοϊός

Λόγω της πανδημίας που πλήττει την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, αυτή, είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που το αμερικανικό ποδόσφαιρο, διοργάνωσε «εικονικό ντραφτ» και παράλληλα μία δράση για την συγκέντρωση δωρεών, που ονομάσθηκε «Draft-A-Thon».

«Θέλαμε να τιμήσουμε και να υποστηρίξουμε εκείνους που πλήττονται από αυτήν την πανδημία, ειδικά εκείνους που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές», δήλωσε ο επίτροπος του NFL, Ρότζερ Γκούντελ από το σπίτι του στο Μπρονξβίλ, βόρεια της Νέας Υόρκης και πρόσθεσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι, χάρη στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας και αυτές της οικογένειας του NFL, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια».

Τα χρήματα που συγκεντρώνονται θα διατεθούν σε διάφορες ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ερυθρού Σταυρού και του Στρατού Σωτηρίας. Περισσότεροι από 52.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη μόλυνση από τον ιό, σύμφωνα με μια μέτρηση του Reuters το Σάββατο.

Thank you for participating in Draft-A-Thon! With the addition of your donations, the NFL Family has now collectively raised more than $100,000,000 for COVID-19 Relief. https://t.co/t5JVKzjd4J pic.twitter.com/8sw0v4ZmWt

