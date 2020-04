Κορωνοϊός – Μέρκελ: Να μην επαναπαυθούμε ούτε δευτερόλεπτο

German Chancellor Angela Merkel gives a media statement on the spread of the new coronavirus disease (COVID-19) at the Chancellery in Berlin, Germany, March 22, 2020. Michel Kappeler/Pool via REUTERS

Για τους κανόνες μέσα από τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η άρση των μέτρων περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας μίλησε η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε στην αρχή της πανδημίας του κοροναϊού. «Δεν πρέπει να επαναπαυθούμε ούτε για δευτερόλεπτο» υπογράμμισε σε ασυνήθιστα έντονο ύφος η κυρία Μέρκελ, η οποία προειδοποίησε για τον κίνδυνο, εάν η χαλάρωση των περιορισμών δεν γίνει σωστά, να υπάρξει εκ νέου ανάγκη για γενικευμένο «Lockdown». Κάτι που, όπως τόνισε, θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο για την οικονομία. Μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν το Πάσχα των Ελλήνων «Θα ήταν κρίμα να διακινδυνεύσουμε την επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα του σημερινού βήματος -της επαναλειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μεγέθους μικρότερου των 800τ.μ.- θα φανεί το συντομότερο σε δύο εβδομάδες. Εντολή προς τους πρωθυπουργούς Η σημερινή εικόνα είναι «παραπλανητική», σημείωσε και απηύθυνε έκκληση προς τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων να μην χαλαρώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολύ γρήγορα τα μέτρα. «Ζητώ τα περιθώρια ελιγμού να ερμηνευθούν με την στενότερη έννοια και όχι με την ευρύτερη», πρόσθεσε. Η καγκελάριος ανέφερε ακόμη ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος της γαστρονομίας, του τουρισμού και των καλλιτεχνών, καθώς και την ανάγκη των πιστών να εκκλησιαστούν και βέβαια «την επείγουσα ανάγκη να γίνει πράξη η ελευθερία των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων», αλλά επισήμανε και ότι η ίδια, ως καγκελάριος, πρέπει να εκφράσει την άποψή της για το θέμα. Τέλος, παρέπεμψε στην σχετική Έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών «Leopoldina», η οποία, όπως υπενθύμισε, αναφέρει ότι η χαλάρωση των μέτρων θα πρέπει να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί το σύστημα υγείας να παρακολουθήσει την πορεία των κρουσμάτων και να την διατηρήσει υπό έλεγχο.