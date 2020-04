«Ξαναχτυπά» ο τούρκος αντιναύαρχος Γιαϊτσί με νέο βιβλίο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» της Άγκυρας

A Turkish navy ship is seen in the Mediterranean Sea, off Israel, during joint maneuvers with the US and Israeli navy 11 January 2005. Israel is hosting an annual joint search and rescue exercise with the Turkish and the US navies off its Mediterranean coast in the seventh such joint exercise between the Jewish state and two of her most important allies. Turkey, a strictly secular country with a Muslim majority population, infuriated Arab nations in 1996 when it struck a military cooperation accord with the Jewish state. AFP PHOTO/TAL COHEN

Νέο βιβλίο δημοσιεύει ο αντιναύαρχος Τσιχάτ Γιαϊτσί, ο οποίος θεωρείται και ο «ιθύνων νους» πίσω από το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψε η Τουρκία με την κυβέρνηση Σαράζ στην Τρίπολη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Aksam, το οποίο φέρει τον τίτλο «Υπάρχουν 150 νησίδες στο Αιγαίο που ανήκουν στην Τουρκία», ο επιτελάρχης του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού επαναφέρει στο προσκήνιο τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» την οποία η Άγκυρα παρουσίασε για πρώτη φορά το 1996 με την κρίση των Ιμίων, ενώ ξεδιπλώνει ξανά τη βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων. Το βιβλίο έχει τίτλο «Ελληνικές Απαιτήσεις: Προβλήματα του Αιγαίου: Ερωτήσεις και Απαντήσεις», στο οποίο ισχυρίζεται πως η Τουρκία έχει δικαιώματα σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, συμπεριλαμβανομένων των Ιμίων («Kardak» στο κείμενο), σε διάφορα σημεία του Αιγαίου, ούσα διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκτός από τα νησιά, τις νησίδες και τις βραχονησίδες που έχει παραχωρήσει σύμφωνα με τη Συνθήκης της Λωζάνης. Όπωες αναφέρει το δημοσίευμα, το βιβλίο του τούρκου αντιναυάρχου αριθμεί 226 σελίδες, κυκλοφορεί σε 25.000 αντίτυπα από το Ανώτατο Ίδρυμα Πολιτισμού, Γλώσσας και Ιστορίας Ατατούρκ. Ο Γιαϊτσί δεν περιορίζεται στις «γκρίζες ζώνες», αλλά επιπλέον επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε «μονομερείς απαιτήσεις», στις οποίες περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των νησιών, την επέκταση των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου. Η λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, συνεχίζει το δημοσίευμα, είναι το « EGAYDAAK». Πρόκειται για το ακρωνύμιο που περιλαμβάνει τα νησιά, τις νησίδες και τις βραχονησίδες που δεν μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα μέσω συνθήκης. Ο τούρκος ανώτατος αξιωματικός υποστηρίζει ότι «η βάση αυτών των προβλημάτων είναι η γεωπολιτική ανισορροπία στο Αιγαίο, που διαμορφώνεται από τις πολιτικές της Ελλάδας στο πλαίσιο της Μεγάλης Ιδέας». Ακόμη, τονίζει «τις προσπάθειες επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας» με «νησιά που δεν έχουν κατακτηθεί», προσθέτοντας ότι «η λύση για άλλα προβλήματα θα είναι δυνατή μόνο με την επίλυση του προβλήματος καθορισμού της κυριαρχίας των λεγόμενων νησιών ‘EGAYDAAK’. Ακόμη και υπό όρους χωρικών υδάτων», συνεχίζει ο Γιαϊτσί, «ο καθορισμός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας χωρίς να καθορίζεται η ιδιοκτησία των ‘EGAYDAAK’, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες απώλειες. Επειδή τα προβλήματα στο Αιγαίο συνδέονται μεταξύ τους, η απόφαση για ένα από τα προβλήματα θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα». Τέλος, ο αντιναύαρχος προσθέτει ότι η υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να ταυτίζεται με τις περιοχές ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Η ΕΚΤ σώζει την Ευρώπη, η Ευρώπη θέλει να σωθεί; Share