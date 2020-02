Εκρυθμη κατάσταση στα νησιά για το προσφυγικό – Προσπάθα αποκλιμάκωσης από την κυβέρνηση

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως έχει ξεφύγει η κατάσταση στη Λέσβο και στη Χίο μετά την απόβαση των ΜΑΤ στα νησιά, με την αντιπαράθεση μεταξύ των νησιωτών και της κυβέρνηση να κλιμακώνεται.

Οι σκηνές «πολέμου» που εκτυλίσσονται στα νησιά σίγουρα δεν τιμούν κανέναν, και ιδιαίτερα η βιαιότητα των ανδρών της αστυνομίας στους νησιώτες, που έχουν υπομείνει το βάρος του προσφυγικού δείχνοντας την αλληλεγγύη τους.

Οι κάτοικοι των νησιών είχαν προειδοποιήσει για αντιδράσεις καθώς και ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στη δημιουργία κλειστών κέντρων στα νησιά.

Κλείνοντας τα αφτιά της στις κραυγές των νησιωτών οι οποίοι είχαν μάλιστα πραγματοποιήσει ακόμα και διαδηλώσεις στην Αθήνα, αποφασίζει να προχωρήσει σε επιτάξεις χώρων και να στείλει διμοιρίες των ΜΑΤ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, «πνίγοντας» το λιμάνι της Λέσβου σε δακρυγόνα.

Από πλευράς τους οι αστυνομικοί θέλοντας να δικαιολογήσουν την απερίγραπτη βία κατά των κατοίκων των νησιών, προχωρούν σε καταγγελίες, υποστηρίζοντας πως οι νησιώτες τους απείλησαν ακόμα και με καραμπίνες.

Ήδη από την Τρίτη, καταγγελίες άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνοντας λόγο για υπερβολική και αδικαιολόγητη βία από τη μεριά των ΜΑΤ.

Την Τετάρτη, τα επεισόδια ξεκίνησαν από νωρίς το μεσημέρι στην Καράβα και το Διαβολόρεμα.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, ενώ βίντεο στα social media απεικονίζει διαδηλωτές να φέρουν τραύματα από σφαίρες αστυνομικών.

Καταγγελίες για πρόκληση φωτιάς στην περιοχή της Καράβας από χειροβομβίδες κρότου-λάμψης των αστυνομικών δυνάμεων, έχουν γίνει στη Λέσβο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση που βρίσκεται κοντά στον δρόμο μετά από τις συνεχείς ρίψεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων που εκτόξευσαν άνδρες των ΜΑΤ.

