Μερική αποχώρηση των ΜΑΤ από Λέσβο και Χίο με εντολή Μητσοτάκη

Τις πρώτες προσπάθειες της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση της έντασης στο Βόρειο Αιγαίο ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι θα υπάρξει μερική αποχώρηση των δυνάμεων των ΜΑΤ από τα νησιά της Λέσβου και της Χίου, γιατί ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επιχείρησης.

«Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν λόγο να είναι εκεί. Θα επιστρέψουν στη βάση τους. Κάποιες από τις δυνάμεις της Αστυνομίας που ήταν εκεί για ενίσχυση θα αποσυρθούν. Κάποιες άλλες θα παραμείνουν», δήλωσε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας πως «η πρώτη φάση του σχεδίου της κυβέρνησης για την κατασκευή των κλειστών κέντρων ολοκληρώθηκε στη Μυτιλήνη και αύριο ολοκληρώνεται στη Χίο».

Σύμφωνα με πληροφορίες σε σύσκεψη στον Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργού και με τη συμμετοχή του υπουργού προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αποφασίστηκε να αποσυρθούν οι τέσσερις διμοιρίες από τις 12 συνολικά που έχουν μεταφερθεί στα νησιά σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι κυβέρνηση κατέληξε σε αυτή την απόφαση ύστερα από τον ξεσηκωμό των νησιωτών και τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στα ξενοδοχεία που διέμεναν οι αστυνομικοί.

Την Πέμπτη θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και οι δήμαρχοι των τριών νησιών όπου θα κατασκευαστούν οι κλειστές δομές, ενώ το θέμα θα απασχολήσει και το υπουργικό συμβούλιο.

«Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις που έδειξαν αυτοσυγκράτηση. Είναι πρωτοφανείς εικόνες βίας αυτές που βλέπουμε. Προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα στο πρώτο βήμα.

Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση στη Λέσβο και αύριο στην Χίο. Οι αστυνομικές δυνάμεις – κάποιες από αυτές θα επιστρέψουν στη βάση τους, στην Αθήνα, και κάποιες θα παραμείνουν στα νησιά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αστυνομικοί που αποχώρησαν από τα μέτωπα της Καράβας και του Διαβολορέματος, κατευθυνόμενοι στην πόλη της Μυτιλήνης, δέχθηκαν επίθεση διαδηλωτών οι οποίοι τους υποχρέωσαν να μπουν σε στρατόπεδο της περιοχής Παγανή, όπου και παραμένουν αποκλεισμένοι.

Μέσα στο στρατόπεδο βρίσκονται εγκλωβισμένες 6 διμοιρίες ΜΑΤ.

Οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ στην είσοδο του στρατοπέδου, ενώ έχουν φτιάξει και οδοφράγματα γύρω από αυτό.

Protesters tried to breach military barracks #Lesvos verging towards civil unrest pic.twitter.com/SuvcFxKCMK

— Giorgos Christides (@g_christides) February 26, 2020