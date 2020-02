ΚΙΝΑΛ: Γιατί είπε «όχι» στην τροπολογία για τις ΜΚΟ στο προσφυγικό

Arrival of 640 immigrants and refugees in the port of Thessaloniki by speedboat "Caldera Vista" from the island of Lesvos, Thessaloniki, Greece on September 2, 2019. / Άφιξη 640 μεταναστών και προσφύγων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το ταχύπλοο «Καλντέρα Βίστα» από το νησί της Λέσβου, Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Πρωτοφανές για ευρωπαϊκή χώρα μέτρο χαρακτηρίζει το ΚΙΝΑΛ την απαίτηση που εισάγει η τροπολογία της κυβέρνησης από τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό, να ενημερώνουν το δημιουργηθέν Μητρώο για τα μέλη και τους συνεργάτες τους. Πρωτοφανές, ανεφάρμοστο και γραφειοκρατικό μέτρο Κατώτατος μισθός : Έρχεται η νέα αύξησή του Το ΚΙΝΑΛ χαρακτηρίζει το μέτρο ανεφάρμοστο, επισημαίνει ότι παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και υπογραμμίζει ότι δημιουργεί μια κολοσσιαία γραφειοκρατία που δεν λύνει προβλήματα. Σε ενημερωτικό σημείωμα του Γιώργου Καμίνη τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής για την τροπολογία για τις ΜΚΟ επισημαίνονται τα εξής: «Καταψηφίσαμε την τροπολογία του κυρίου Μηταράκη, διότι εισάγει το πρωτοφανές για ευρωπαϊκή χώρα μέτρο, να απαιτεί από τις ΜΚΟ που «δραστηριοποιούνται» εν γένει στο προσφυγικό/μεταναστευτικό να δηλώσουν στο Μητρώο, το οποίο θα δημιουργηθεί στο προσφάτως νεκραναστηθέν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τα ΜΕΛΗ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ. Το μέτρο είναι ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ, αφού π.χ. περιλαμβάνει από ΜΚΟ του μεγέθους του ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, που έχουν χιλιάδες μέλη, υπαλλήλους και συνεργάτες, να ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή το Μητρώο για τις αλλαγές που επέρχονται (π.χ. εγγραφή νέων μελών, διαγραφές, θάνατοι, απολύσεις υπαλλήλων, λήξεις συμβάσεων με συνεργάτες κ.λπ.). Στη γενικότητά του περιλαμβάνει κάθε ΜΚΟ, δηλαδή κάθε σωματείο, σύλλογο, μη κερδοσκοπική εταιρεία κ.λπ. που ακόμη και ευκαιριακά «δραστηριοποιείται» σε θέματα υποδοχής ή ένταξης προσφύγων κ.λπ.. Περιλαμβάνει δηλαδή ακόμη και τον π.χ. (φανταστικό) Εξωραϊστικό Σύλλογο 'Ανω Αμπελοκήπων που κάνει μαθήματα ελληνικών σε προσφυγόπουλα. Εδώ «δραστηριοποιούνται» ακόμη και σύλλογοι με μέλη που καλύπτονται από την προστασία του νόμου για τα ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ προσωπικά δεδομένα. Λ.χ. (φανταστικό παράδειγμα) το σωματείο Ελλήνων Ευαγγελιστών, που συμμετέχει σε συσσίτια προσφύγων. Η Καταγραφή των ΜΚΟ (και όχι των μελών τους) είχε αρχίσει με βάση ΠΔ του 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το λένε, αλλά στην τροπολογία υποχρεώνουν τις ΜΚΟ που έχουν ήδη δηλωθεί να δηλώσουν και τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω. Αφού λοιπόν υπάρχει καταγραφή των ΜΚΟ (άρα και η δυνατότητα να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν), τα μέλη τί τα θέλουν; Πρόκειται σαφώς για μέτρο εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης, καθώς εξαιτίας κάποιων απατεώνων που δραστηριοποιύνται στα νησιά, καταφεύγουν σε ένα μέτρο ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ που πλήττει εν δυνάμει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων χωρίς λόγο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΝΕΙ ΚΆΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΟΝΑΕΙ ΧΕΡΙ ΚΟΨΕΙ ΚΕΦΑΛΙ. ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (το 2012;) ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Διοικητικών Συμβουλίων ΤΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Αλλά μέχρις εκεί. Αυτό είναι εφαρμόσιμο και συνταγματικός ανεκτό». Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρών, το ΚΚΕ χαρακτήρισε κοροϊδία το εν λόγω μέτρο και τάχθηκε υπέρ της απόσυρσης των ΜΚΟ από τη διαχείριση του προσφυγικού.