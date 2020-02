Το Επταήμερο του Διόδωρου

Πάλι μνημόνιο…

Hρθαν, είναι εδώ οι Αλκυονίδες· γαλήνεψαν τα στοιχειά της φύσης, έγινε γαλανός ο ουρανός – όμως κανένας μετεωρολόγος δεν χαιρέτισε την άφιξή τους, όπως κάνουν με διάφορους Γηρυόνηδες του σκοινιού και του παλουκιού που καταστρέφουν πράγματα και σκοτώνουν κόσμο. «Κάνε καλό και ξέχνα το δελτίο ειδήσεων» έχει γίνει το μοιρολατρικό μότο των καιρών – εκτός και αν η καλοκαιρία παρουσιαστεί σαν κακή είδηση αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

l Αλλά «του σκοινιού και του παλουκιού» είναι πλέον ξεπερασμένος χαρακτηρισμός – π.χ., τον «Τοξοβόλο» που προ δεκαετίας είχε μαγέψει τα αγανακτισμένα πλήθη της πλατείας Συντάγματος τοξεύοντας βέλη στο μπουρδέλο, τον έπιασαν σε αυτοκίνητο με οπλισμό ολόκληρου λόχου καταδρομών: Καλάσνικοφ, πιστόλι, ούζι και άλλα πυρομαχικά. Κάποιοι συνάνθρωποί μας προόδευσαν μέσα στην κρίση.

l Κρίση; Τι είναι κρίση; Η αδυσώπητη σύγκρουση μνημονιακών πρωθυπουργών με αντιμνημονιακούς αρχηγούς αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήθελαν να γίνουν πρωθυπουργοί για να υπογράψουν και αυτοί μνημόνια – αυτό είναι κρίση, ημερολόγιό μου.

Δημιουργήθηκε παράδοση πλέον, κάθε πρωθυπουργός και το μνημόνιό του, σπεύδει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπογράψει το δικό του με τις κυρίες Φίφα και Ουέφα, μην και τον πουν ανάξιο.

l Αλλά γιατί τόσος θόρυβος; Τι πειράζει να αγοράσεις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως ο Ιβάν Σαββίδης τον ΠΑΟΚ και την «Ξάνθη»; Ρωσία είμαστε; Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Επιπλέον, τη δεύτερη την πήρε «για να τη σώσει από Τούρκους» που θα την αγόραζαν στο σκλαβοπάζαρο – με τα 38 εκατομμύρια που του χάρισε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αγόρασε τη ΣΕΚΑΠ.

Γιώργος Κοτανίδης

Θα γινόταν 75 χρόνων ο Γιώργος Κοτανίδης σε λίγες ημέρες – ωραίο παιδί, και σαν αντιστασιακός και σαν μαοϊκός και σαν ηθοποιός και σαν συγγραφέας. Δεν πρόλαβε σε τίποτα να γεράσει και να ασχημύνει. Τον συμπαθούσα και τον εκτιμούσα – τον γνώριζα λίγο, ήσαν φίλοι και με τον Θείο Σάββα κάποτε.

Διάβασα πολλά για αυτόν τούτες τις ημέρες: «Στην Ε’ δημοτικού έπαιξα τον βασιλιά Ηρώδη σε παράσταση για τα Χριστούγεννα» – και εγώ το είχα κάνει! «Αγάπησα τη φυσική» – και εγώ! «Ο Φάινμαν ήταν ο μεγαλύτερος φυσικός μετά τον Αϊνστάιν και σπουδαίος δάσκαλος» – συμφωνώ, ευαγγέλιο ήταν κάποτε τα μεγάλα κόκκινα βιβλία Lectures on Physics με τα μαθήματά του. «Εγινα αριστερός εξαιτίας της χριστιανικής θρησκείας, και ας ήμουν άθεος» – έτσι την πάτησα και εγώ!

Τον είχα δει στο «QED ή Τι Απέδειξε ο Κύριος Φάινμαν», όχι όμως στο «Ομπίντα – Οι τελευταίες ώρες του Νίκου Ζαχαριάδη» που το έγραψε, το σκηνοθέτησε, το έπαιξε ο ίδιος ο Κοτανίδης· σκέφθηκα πως «ξύπνησε ο Εκκετζής μέσα του» και δεν πήγα – έκανα λάθος, το κομμουνιστικό πολιτικό φαινόμενο μελετούσε: την «ομπίντα» (πίκρα) να σε σκοτώνει αυτό που έφτιαξες, το ΚΚΕ.

l Είχα διαβάσει βέβαια το magnus opus Ολοι μαζί, τώρα!, την πολιτική αυτοβιογραφία του Γιώργου Κοτανίδη – κυρίως για τα χρόνια της δικτατορίας και για το μοναδικό δημιούργημα του ίδιου και της παρέας του, το «Ελεύθερο Θέατρο». Συγκλονιστικό για τους παλιότερους, όσους έζησαν εκείνη την εποχή.

l Μεγάλη Βλακεία να μην προλαβαίνουμε να χαρούμε σπουδαίους ανθρώπους που είναι δίπλα μας πριν τους χάσουμε… Ο Κοτανίδης μπορεί να μην έφυγε «πλήρης ημερών», έφυγε πλήρης λόγων και έργων – και αυτό είναι το σπουδαίο.

Επικερδή brand names

Εχει κηρυχθεί Παγκόσμια Κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης για τον κορωνιό, ημερολόγιό μου· στην Κίνα επιβλήθηκε η μεγαλύτερη καραντίνα στην ιστορία της ανθρωπότητας: 56.000.000 κάτοικοι της επαρχίας Χουμπέι δεν δικαιούνται να μετακινηθούν – είναι λίγο μεγάλες οι επαρχίες εκεί. 10.000 άνθρωποι έχουν κολλήσει ως τώρα τον ιό, έχουν πεθάνει 213, που θα πει 2% θνησιμότητα.

l Πόσο μας λείπει ο προνοητικός Δημήτρης Αβραμόπουλος… θα είχε ήδη παραγγείλει καμιά πενηνταριά εκατομμύρια εμβόλια… Δεν υπάρχουν ακόμη; Τόσο το καλύτερο, θα τα είχαμε πάρει φθηνότερα.

l Ο Μάικ Πομπέο αδιαφορεί για τον κορωνιό: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της εποχής μας είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας» δήλωσε προχθές· μάλλον επειδή αυτό απειλεί την εξουσία του, που τη θεωρεί πολυτιμότερη από την υγεία του.

l Κάποτε, δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή στον μακαρίτη Τζίμη Πανούση να πληρώνει 1.000.000 ευρώ κάθε φορά που θα έλεγε «Νταλάρας». Τώρα θα πληρώνουμε όλοι δικαιώματα, royalties, κάθε φορά που θα λέμε «Γκρέτα Τούνμπεργκ»: κατοχύρωσε το όνομά της ως εμπορικό σήμα η διασημότερη θερμοκηπίστρια από την ψυχρότερη χώρα του πλανήτη.

Και το FFF, τα Fridays for the Future, το κατοχύρωσε και αυτό και το βρίσκω απολύτως σωστό να την πληρώνουν οι μαθητές για τα σκασιαρχεία της Παρασκευής, δική της ήταν η ιδέα.

The bright side of death

Το συγκλονιστικό Μαουτχάουζεν του Ιάκωβου Καμπανέλλη πρόσφερε στον Εμανουέλ Μακρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 75 χρόνια του Ολοκαυτώματος – πολύ καλά έκανε: ήταν από τα βιβλία που με έκαναν αριστερό, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο συνέβη και με τον Γιώργο Κοτανίδη. Σε αντίθεση με τα κατηχητικά και τους προσκόπους, το Μαουτχάουζεν σε κάνει αριστερό για τους σωστούς λόγους. Μεταφράστηκε και τιμήθηκε με βραβείο – εμείς το έχουμε ξεχάσει, μου φαίνεται.

l Επ’ ευκαιρία: ότι σφαγίασε 5.000.000 Αλγερινούς κατηγόρησε τη Γαλλία ο Ταγίπ Ερντογάν, αναχωρώντας από επίσκεψη στην πρώην γαλλική αποικία. Μερικοί νομίζουν ότι το είπε για να κατηγορήσει τους Γάλλους, εμένα μου φαίνεται ότι το είπε για να σκεφθούμε πόσους περισσότερους σφαγίασαν οι Οθωμανοί και να τρομάξουμε.

l Επ’ ευκαιρία της ευκαιρίας: ότι φθάνει στην Ανατολική Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» διάβαζα τόσες ημέρες· ότι πέρασε και πάει στο Ομάν, διαβάζω τώρα – και αντιλήφθηκα επιτέλους ότι η Μεσόγειος φθάνει ως τον Αραβο-Περσικό Κόλπο, όπως το Αιγαίο φθάνει ως το Καστελλόριζο.

l Τέλειωσε: από 31/1/20 το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης, μετατοπίζεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια που δεν υπάρχει θεός, από τον Τραμπ θα το βρει ο Τζόνσον.

l Always look at the bright side of death / just before you take your terminal breath… τον αποχαιρέτησαν συγκινητικά τον Κοτανίδη με τη βοήθεια των Monty Pythons οι αγαπημένες κόρες του.

Τώρα που έρχεται η επιδημία, καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Στη χώρα όπου οι νόμοι δεν εφαρμόζονται αλλά προσαρμόζονται, «ιστορικές ομάδες», όπως ο Πονοκέφαλος του Βορρά, δεν γίνεται να υποβιβασθούν· σε αντίθεση με τις συνοικιακές ΑΕΚ, «Γηραιό», Γιούβε, Μίλαν και Μαρσέιγ.

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Μπούχτισαν από καταλήψεις και βανδαλισμούς σε ιστορικά ακίνητα, τα άδεια τα κεφάλια καίνε τώρα κι αυτοκίνητα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας «θα αναδειχθεί σε εμπόδιο για τα σχέδια της ΝΔ», απεφανθη ο Γ. Βαρεμένος, όστις ουκ επί ματαίω φέρει το όνομά του!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΚΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

…Στη Φάρμα των Ζώων του Οργουελ όλα τα ζώα είναι ίσα αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα… Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, έχω την εντύπωση πως στις μέρες μας ο μεγάλος Βρετανός θα έκανε ειδική μνεία στις ζέβρες και στους μαυραετούς…

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣ., ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗΣ

Η πολιτική της μπάλας υποβιβάζει τη λογική και αφαιρεί βαθμούς από τις κυβερνήσεις.

ΔΕΣΠΩ ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ

Αν δεν έχετε συναντήσει στη ζωή σας φανατικό οπαδό του ΠΑΟΚ, είναι πολύ πιθανό να υποστηρίζετε ότι η τροπολογία της υπουργού κυρίας Μενδώνη ήταν λανθασμένη.

ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΚ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Σαν να μη συνέβη τίποτα και μετά από πέντε χρόνια «…νάτος κ’ έρχεται με φούρια /και με κουστουμιά καινούργια» – ο μαχαλόμαγκας.

Γ. Κ., ΚΥΜΗ

Σιγοντάρουν τόσο πολύ την πλευρά Σαμαρά οι του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε αν ξανακούσω κόσμο να φωνάζει «Ελλάς-Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς», θα κοιτάξω μήπως κρατάει ο Πολάκης την ντουντούκα…

ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Κατακαημένη Καψοκώσταινα! Δεν σου έφταναν το τουρκικό, το οικονομικό, το προσφυγικό, έχεις τώρα και το ποδοσφαιρικό. «Παίξε μπάλα» φωνάζουν από την εξέδρα, λες και έχεις την όρεξή τους…

ΑΒΑΔΑΙΟΣ, ΑΧΑΡΤΟΓ/ΦΗΤΟΣ

Τι να φταίει η Βουλή; Τι να φταίν’ οι Εκπρόσωποι, έρημοι κι απρόσωποι;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΧΙΑΣ