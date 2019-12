Οι καλύτερες φάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε και οδήγησε τους Μπακς στην 30η τους νίκη, μετά την άνετη επικράτησή τους μέσα στο Σικάγο επί των Μπουλς με 102-123).

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των ελαφιών ήταν και πάλι ο κορυφαίος της ομάδας του, σε μια βραδιά που δεν πιέστηκε ιδιαίτερα και αγωνίστηκε περίπου 27 λεπτά, αφού οι Μπακς καθάρισαν από νωρίς το ματς.

Ο Greek Freak επέστρεψε… διπλός, όπως έχει συνηθίσει, με double-double μετά από τους 23 πόντους και τα 10 ριμπάουντ που είχε στην αναμέτρηση, μοιράζοντας παράλληλα και 6 ασίστ.

Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

The best of The Greek Freak:

23 PTS | 10 REB | 6 AST | 27 MIN. pic.twitter.com/GwnrOe02OO

