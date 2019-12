Η 11άδα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη (pic)

Στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα αγωνίζεται απόψε ο Ολυμπιακός (19:30), για την 14η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Μια ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού έγινε γνωστή η ενδεκάδα των Πειραιωτών στο αποψινό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-4-2, με τον Σα κάτω από τα δοκάρια και τους Ομάρ, Σεμέδο, Αβραάμ και Τσιμίκα στην τετράδα της άμυνας. Ο Αβραάμ επιστρέφει στην 11άδα, καθώς είχε χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια με Παναιτωλικό και Ερυθρό Αστέρα λόγω τραυματισμού.

Από εκεί και πέρα, στα χαφ θα βρίσκονται οι Καμαρά και Γκιγιέρμε, με τους Ποντένσε και Μασούρα στα φτερά της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ελ Αραμπί και Σουντανί στην επίθεση.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης! / The line-up for today’s match against Asteras Tripolis FC! 🔴⚪️ #Οlympiacos #Slgr #Football #LineUp pic.twitter.com/vRxr33Sgci

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 15, 2019