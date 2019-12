Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγουδούν υπέρ του Τζέρεμι Κόρμπιν

Τον πρώτο «τελικό» της φετινής χρονιάς κλήθηκε να δώσει το βράδυ της Τρίτης η Λίβερπουλ, η οποία ταξίδεψε στην Αυστρία με σκοπό να μην ηττηθεί από τη Σάλτσμπουργκ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης σε περίπτωση ισοπαλίας ή νίκης έπαιρναν το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε περίπτωση ήττας αποχαιρετούσαν άδοξα και πρόωρα τη διοργάνωση.

Μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, οι «κόκκινοι» του Γιούρκεν Κλοπ πάτησαν γκάζι και σκοράροντας δύο γκολ σε 102 δευτερόλεπτα (57ο και 58ο λεπτό) στο δεύτερο ημίχρονο αγκάλιασαν την πρόκριση, μετατρέποντας τον υπόλοιπο αγώνα σε «αγγαρεία».

Ωστόσο, όπως φαίνεται ο αγώνας με τους Αυστριακούς δεν είναι το μόνο που απασχολούσε τους οπαδούς της Λίβερπουλ που ταξίδεψαν στο Σάλτσμπουργκ για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Αύριο Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, η Βρετανία καλείται να ψηφίσει στις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών, αφού η μάχη ανάμεσα σε Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Κόρμπιν έχει αποκτήσει χαρακτήρα «Brexit ή δημοψήφισμα».

Έτσι λοιπόν, στα τελευταία λεπτά, όταν η αναμέτρηση είχε χάσει το ενδιαφέρον της, οι οπαδοί της Λίβερπουλ έσπευσαν να δείξουν την προτίμησή τους στην εκλογική αναμέτρηση της Πέμπτης.

Στο βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media ακούγονται καθαρά οι οπαδοί των «κόκκινων» να φωνάζουν «Oh Jeremy Corbyn».

Με αυτόν τον τρόπο επέλεξαν να δείξουν την ξεκάθαρη προτίμησή τους στον ηγέτη των Εργατικών.

Liverpool fans just now bellowing out “Oh Jeremy Corbyn” to millions of viewers across the U.K. pic.twitter.com/gjfxQx1rxk

Η κίνηση, μπορεί να είναι εντυπωσιακή, ωστόσο δεν προκαλεί έκπληξη, αφού το Λίβερπουλ μια παραδοσιακά «κόκκινη» πόλη, όσον αφορά στις πολιτικές πεποιθήσεις, ενώ οι οπαδοί και των δύο ομάδων Λίβερπουλ και Έβερτον, έχουν εκφράσει στο και παρελθόν την προτίμησή τους στον Κόρμπιν.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ηγέτης των εργατικών έχει επιδείξει ιδιαίτερη συμπάθεια για τη Λίβερπουλ.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει δηλώσει επίσημα οπαδός των πρωταθλητών Ευρώπης, έχει βρεθεί στο Άνφιλντ, όπου και παρακολούθησε τον αγώνα Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον, φορώντας μάλιστα και κασκόλ της ομάδας του Γιούρκεν Κλοπ.

Great going to @LFC today and an impressive display against @SouthamptonFC. But difficult listening to @johnmcdonnellMP and @DanCardenMP go on all game about how good Liverpool are this season. Hopefully Arsenal can keep them in sight by beating Everton tomorrow. #LIVSOU #Lab18 pic.twitter.com/rFd3AxHhN2

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 22, 2018