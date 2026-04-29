Διευκρινίσεις για τη διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβος παρέχει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέτοντας σαφείς προϋποθέσεις για την αποδέσμευσή τους.

Όπως επιβεβαιώθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2026, υπό τον υπουργό Μαργαρίτης Σχοινάς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής παραγωγικής αλυσίδας, έχει ήδη αναρτηθεί ο «Οδηγός βιοασφάλειας για το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από περιοχή με περιορισμούς, λόγω αφθώδους πυρετού», εγκεκριμένος από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων.

Ο οδηγός περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση ώριμων τυριών, δηλαδή προϊόντων με ωρίμανση τουλάχιστον δύο μηνών και pH μικρότερο του 6,0, τα οποία παράγονται σε τυροκομεία με κλειστού τύπου σύστημα παστερίωσης.

Έλεγχοι και ευθύνες

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας επιβεβαιώνεται από τον ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ωστόσο, η συμμόρφωση με τον οδηγό δεν αρκεί από μόνη της. Βασική προϋπόθεση για την άρση της απαγόρευσης διακίνησης παραμένει η έγκαιρη διαχείριση των μολυσμένων εκτροφών, με θανάτωση των ζώων και άμεση υγειονομική ταφή ή καύση, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εκρίζωση του ιού.

Προειδοποιήσεις για καθυστερήσεις και παρεμβάσεις

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής επισημαίνει ότι κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς του Αφθώδης πυρετός και απειλεί την κτηνοτροφία του νησιού.

Στο ίδιο πλαίσιο, η παρεμπόδιση της πρόσβασης κτηνιάτρων σε εκτροφές για αιμοληψίες και ελέγχους συνιστά σοβαρή παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας. Όπως τονίζεται, χωρίς πλήρη συμμόρφωση δεν μπορεί να επιτραπεί η διακίνηση ώριμων τυριών εκτός Λέσβος.

Ενίσχυση των ελέγχων στο νησί

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, έχουν ήδη μεταβεί στη Λέσβος 14 στρατιωτικοί κτηνίατροι και 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και αρμόδια τμηματάρχης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός με τις τοπικές υπηρεσίες και η επιτάχυνση της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων.

Η επιδημιολογική εικόνα

Η εικόνα της νόσου παραμένει ανησυχητική. Από τις 16 Μαρτίου, όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα Αφθώδης πυρετός, έως και τις 28 Απριλίου 2026, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει καταγράψει:

61 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 84 εκτροφές

564 εκτροφές που έχουν ελεγχθεί (468 προβάτων, 70 μικτές, 14 βοοειδών και 12 αιγών)

18.010 ζώα που έχουν εξεταστεί

29.719 δείγματα συνολικά

1.312 θετικά αποτελέσματα

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την έκταση της επιδημίας και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά και να αποκατασταθεί σταδιακά η κανονικότητα στην παραγωγή και διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων.