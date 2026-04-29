Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο, όπου κατοικεί μεγάλος αριθμός μελών της εβραϊκής κοινότητας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Σύμφωνα με την οργάνωση ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας Shomrim, ο δράστης εθεάθη να τρέχει κρατώντας μαχαίρι και να επιχειρεί να επιτεθεί σε περαστικούς εβραϊκής καταγωγής.

Όπως ανέφερε η ίδια οργάνωση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μέλη της κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Κατά την επέμβασή τους, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση τέιζερ για να τον θέσουν υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Shomrim.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς τον τελευταίο μήνα οι αντιτρομοκρατικές αρχές έχουν συλλάβει περισσότερα από 24 άτομα στο πλαίσιο ερευνών για επιθέσεις που συνδέονται με εβραϊκούς στόχους.