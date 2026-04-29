Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο, όπου κατοικεί μεγάλος αριθμός μελών της εβραϊκής κοινότητας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα.

🇬🇧 BREAKING: Initial reports of a stabbing terror attack targeting Jews in the Golders Green neighborhood of London. Unconfirmed reports say some two Jews have been stabbed. The suspected terrorist has allegedly been detained. Developing details on our website >>>… pic.twitter.com/jEsykT24mS — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) April 29, 2026

Σύμφωνα με την οργάνωση ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας Shomrim, ο δράστης εθεάθη να τρέχει κρατώντας μαχαίρι και να επιχειρεί να επιτεθεί σε περαστικούς εβραϊκής καταγωγής.

Όπως ανέφερε η ίδια οργάνωση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μέλη της κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Κατά την επέμβασή τους, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση τέιζερ για να τον θέσουν υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Shomrim.

Knife Attack on Golders Green Road – Suspect Detained by Shomrim and Arrested* One male was seen running along Golders Green Road armed with a knife and attempting to stab Jewish members of the public. Shomrim responded immediately and detained the suspect. Police attended and… — Shomrim (North West London) (@shomrimlondon) April 29, 2026

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς τον τελευταίο μήνα οι αντιτρομοκρατικές αρχές έχουν συλλάβει περισσότερα από 24 άτομα στο πλαίσιο ερευνών για επιθέσεις που συνδέονται με εβραϊκούς στόχους.