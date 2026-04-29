Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή Μόντε Σμιθ της Ρόδου. Ένας 45χρονος άνδρας κατηγορείται ότι, σε μια στιγμή αμόκ, επιχείρησε να εκτρέψει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η εν διαστάσει σύζυγός του και το τριών ετών παιδί τους προς τον γκρεμό. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος κατέληξε με το δικό του όχημα σε χαράδρα 60 μέτρων, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει το νησί.

Η Εισαγγελία Ρόδου επέβαλε ήδη αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγορεύοντας στον 45χρονο να πλησιάζει τη σύζυγο και το παιδί σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η κύρια συζήτηση για την επιμέλεια έχει οριστεί για τις 12 Μαΐου 2026.

Το χρονικό

Το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026, η 33χρονη σύζυγος παρέλαβε το παιδί τους από το σπίτι της πεθεράς της. Ο 45χρονος, προφασιζόμενος μια δουλειά, ζήτησε να τον πάει εκείνος σπίτι.

Ενώ το όχημα κινούνταν στην οδό Ησιόδου, ο κατηγορούμενος άρπαξε το τιμόνι και το έστριψε βίαια προς την πλαγιά. Η ψυχραιμία της 33χρονης απέτρεψε την πτώση, αν και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε ελαφρά με διερχόμενο όχημα αναφέρει στο δημοσίευμά της η Δημοκρατική.

Δευτερόλεπτα μετά ο 45χρονος προσπάθησε να πατήσει ο ίδιος το γκάζι πηδώντας πάνω από το κάθισμα. Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην τεχνολογία: το σύστημα start-stop του αυτοκινήτου έσβησε τον κινητήρα.

Η βουτιά στα 60 μέτρα

Αφού η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί με το παιδί, ο 45χρονος επιβιβάστηκε στο δικό του αυτοκίνητο. Περίπου στις 21:00, στο ίδιο σχεδόν σημείο, το όχημά του εκτράπηκε και έπεσε στη χαράδρα.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον άνδρα εκτός οχήματος, σοβαρά τραυματισμένο, όχι μόνο από την πτώση αλλά και από αυτοτραυματισμό, καθώς έφερε τραύματα από πολυεργαλείο στον λαιμό και τον θώρακα.

Το παρασκήνιο μιας ρήξης

Η δικαστική διαμάχη του ζευγαριού είχε ξεκινήσει μήνες πριν. Ο 45χρονος είχε καταθέσει αίτηση για την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, κατηγορώντας τη σύζυγό του για αμέλεια. Ωστόσο, η προσωρινή διαταγή είχε αναθέσει την επιμέλεια στη μητέρα, γεγονός που φαίνεται πως πυροδότησε την ένταση. Η 33χρονη κατήγγειλε χρόνια λεκτική βία, αποκαλύπτοντας πως ο κατηγορούμενος την είχε απειλήσει λέγοντας: «Θα γίνω μακελάρης, δεν το λέω μόνο, το κάνω».

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

Ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στην Ψυχιατρική Κλινική, παραδέχθηκε ότι έστριψε το τιμόνι επειδή «τσαντίστηκε», αλλά αρνείται την πρόθεση να σκοτώσει την οικογένειά του. Για τη δική του πτώση, υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και φαρμάκων, ενώ επικαλέστηκε χρόνια ψυχολογικά προβλήματα.