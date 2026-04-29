Καθημερινό χαρακτήρα τείνουν να αποκτούν τα περιστατικά έντασης μεταξύ οδηγών για μια θέση στάθμευσης σε περιοχές της Αττικής. Ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γαλάτσι, με δύο άνδρες να καταλήγουν σε συμπλοκή και τον έναν να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 13:30, ένας 45χρονος και ένας 55χρονος διαπληκτίστηκαν όταν ο πρώτος φέρεται να εμπόδιζε με το όχημά του τον δεύτερο, ο οποίος επιχειρούσε να αποχωρήσει από το σημείο στάθμευσης.

Από τον διαπληκτισμό στη βία

Αυτό που ξεκίνησε ως ένας λεκτικός διαπληκτισμός, μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε πεδίο μάχης. Ο 55χρονος, σε κατάσταση αμόκ, ανέσυρε σουγιά και σιδερογροθιά, επιτιθέμενος στον 45χρονο. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και εξύβριση, με τον μεγαλύτερο εκ των δύο να αντιμετωπίζει επιπλέον βαριές κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Λίγες ώρες νωρίτερα, στο Παγκράτι, καταγράφηκε ανάλογο επεισόδιο, όταν άνδρας επιτέθηκε σε νεαρή γυναίκα, επίσης με αφορμή διαφωνία για θέση στάθμευσης. Η συχνότητα τέτοιων περιστατικών αναδεικνύει μια αυξανόμενη ένταση στους δρόμους της πρωτεύουσας, με τις διαφωνίες για το παρκάρισμα να μετατρέπονται ολοένα και συχνότερα σε επικίνδυνες συγκρούσεις.