Ολυμπιακός: «Ολοι στο Καραϊσκάκη» (vid)

View this post on Instagram

Δύο μέρες έμειναν για τον μεγάλο αγώνα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, σας περιμένουμε όλους στο Καραϊσκάκη! / Two days left for our big match vs @crvenazvezdafk , we are waiting all of you at Karaiskaki! 🔴⚪️ #Olympiacos #Football #OLYCZV #fkcz #czv #zvezda #RedAndWhite #Fans #Serbia #Greece #UCL