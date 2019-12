Απτόητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Ούτε με ξύλο δεν τον σταμάτησαν οι Πίστονς

Οι Πίστονς δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον Αντετοκούνμπο με κανονικές άμυνες και επιστράτευσαν αντιαθλητικές μεθόδους. Όπως ο Μπλέικ Γκρίφιν, ο οποίος για να τον αποσυντονίσει έριξε στο έδαφος τον «Greek Freek» και μετά τον έσπρωξε, ενώ προσπαθούσε να στηριχτεί στο χέρι του.

Η ενέργεια του Γκρίφιν προκάλεσε την αντίδραση των συμπαικτών του Αντετοκούνμπο, με τον Κρις Μίντλεντον να σπεύδει πρώτος για να τον υπερασπιστεί. Το παιχνίδι απέκτησε μεγάλη ένταση για μερικά λεπτά, ωστόσο ο Αντετοκούνμπο δεν καταλάβαινε τίποτα και σκόραρε 35 πόντους.

Blake stepped over Giannis and the Bucks weren’t having it 👀 pic.twitter.com/D5oBIjCycS

Μετά το παιχνίδι, ο Αντετοκούνμπο μίλησε για τις άμυνες των αντιπάλων του και εστίασε στη δική του συγκέντρωση: «Πάντα κάποιες ομάδες θα προσπαθήσουν να με παίξουν σκληρά, να με ρίξουν κάτω. Πρέπει να συνεχίσω συγκεντρωμένος και να μην ασχοληθώ. Να παίζω μόνο μπάσκετ και τίποτα περισσότερο. Οι συμπαίκτες μου κέρδισαν τον αγώνα». Επίσης, ο Αντετοκούνμπο σχολίασε και την αντίδραση των συμπαικτών του: «Δεν είδα τι έγινε, αλλά είδα τον Κρις να πηγαίνει εκεί και να με υπερασπίζεται. Είναι ο μεγάλος μου αδελφός. Σημαίνει πολλά για μένα. Πάντα τον καλύπτω, τώρα ακόμα περισσότερο».

«Seeing Khris going out there defending me… that’s my big bro. It means a lot. I always had his back, but now I have it even more.» pic.twitter.com/1YuSWLZWZG

