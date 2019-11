ΗΠΑ : Στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο ο Μάικλ Μπλούμπεργκ

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα επισήμως ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2020.

«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και να ξαναχτίσουμε την Αμερική», ανέφερε στον ιστότοπό του ο 77χρονος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης.

«Δεν αντέχουμε άλλα τέσσερα χρόνια τις απερίσκεπτες και ανήθικες ενέργειες του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

We cannot afford four more years of President Trump’s reckless and unethical actions.

The stakes could not be higher.

We must win this election.

And we must begin rebuilding America. https://t.co/W6P9uaCyqN

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019