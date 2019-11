BBC : Στο χείλος της καταστροφής είναι οι προσφυγικοί καταυλισμοί στα νησιά του Αιγαίου

Με την τραγική κατάσταση στους προσφυγικούς καταυλισμούς των ελληνικών νησιών, ασχολείται σε αφιέρωμά του το BBC.

Αντλώντας στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει ότι χιλιάδες άνθρωποι ζούν «στο χείλος της καταστροφής» σε «φρικτούς» προσφυγικούς καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά.

Η Επίτροπος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, έκανε λόγο για «εκρηκτική κατάσταση» στα νησιά του Αιγαίου, όπου παραμένουν μέχρι σήμερα περισσότεροι από 36.000 αιτούντες άσυλο.

«Λίγες ώρες μετά από αυτές τις δηλώσεις, η ελληνική Βουλή πέρασε νομοσχέδιο για απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες», σχολιάζει το BBC.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε αφενός πως οι πρόσφυγες θα προστατευτούν, αφετέρου δεν γίνεται οι πύλες της Ελλάδας να παραμείνουν ορθάνοιχτες για τον καθένα.

Η αντιπολίτευση και αρκετές ανθρωπιστικές οργανώσεις – μεταξύ των οποίων και η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες UNHCR – επικρίνουν το νομοσχέδιο και προειδοποιούν ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ασφάλεια για όσους αναζητούν άσυλο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι το νομοσχέδιο θα ανακόψει όσους δεν δικαιούνται παροχή ασύλου.

Η Μιγιάτοβιτς επισκέφτηκε πρόσφατα τις δομές φιλοξενίας στη Λέσβο και στη Σάμο. Στη Λέσβο, οι εγκαταστάσεις είναι θεωρητικής χωρητικότητας 2.840 ατόμων αλλά στο εσωτερικό τους διαμένουν πάνω από τους πενταπλάσιους – 16.924.

«Η κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων στα ελληνικά νησιά έχει χειροτερέψει δραματικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι αιτούντες άσυλο», λέει η ίδια.

There is no lack of information available to European countries on how to handle the migration flows in a coordinated, safe and organised manner which upholds the human dignity and rights of migrants. https://t.co/fDoV0v4Udo

— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) October 31, 2019