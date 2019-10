Οι ευχές του Μαρτίνς για την 28η Οκτωβρίου

Ο Πέδρο Μαρτίνς με ανάρτηση του στο Twitter έστειλε τις ευχές του στην Ελλάδα και τους Έλληνες για την 28η Οκτωβρίου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού μάλιστα με το μήνυμα του απέδειξε για ακόμη μια ότι αισθάνεται σαν στο σπίτι του στην Ελλάδα και ευχαρίστησε τους Έλληνες που τον έχουν βοηθήσει να απολαμβάνει μοναδικές στιγμές στη χώρα αλλά και στον πάγκο των ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Twitter ο Μαρτίνς: «Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ που με έχετε κάνει να νιώθω σαν στο σπίτι μου».

Δείτε την ανάρτηση του:

I wanted to wish all the Greeks a happy national day. Thank you for making me feel at home. 🙌🇬🇷

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ που με έχετε κάνει να νιώθω σαν στο σπίτι μου.#GreeceNationalDay #Greece #AnniversaryOfTheNo #NationalDay pic.twitter.com/CgQe5w33i6

— Pedro Martins (@CoachPMartins) October 28, 2019