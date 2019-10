Έσσεξ : Θρίλερ με το φορτίο της φρίκης

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Βρετανία τις ανατριχιαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των 39 σορών που ανακαλύφθηκαν σε φορτηγό στο Έσσεξ.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ίσως πρόκειται για μια από τις πιο τραγικές περιπτώσεις λαθραίας διακίνησης ανθρώπων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία προσπαθεί να ενώσει ένα – ένα τα κομμάτια του παζλ ώστε να διεξαχθεί κάποιο συμπέρασμα που να ρίξει φως στα αίτια του θρίλερ.

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, ωστόσο τα στοιχεία έρχονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα.

Νωρίτερα σήμερα και μετά από ένα ρεσιτάλ παραφιλολογίας, η αστυνομία του Έσσεξ επιβεβαίωσε την πληροφορία που ήθελε το ρυμουλκούμενο να ταξιδεύει μέσα από το Βέλγιο.

Τις τελευταίες ώρες, δε, φαίνεται να ενισχύεται το σενάριο περί σωματεμπορίας.

Σύμφωνα με όσα διαμηνύει ο Μπόρις Τζόνσον, λαμβάνει ολοένα και περισσότερες ενημερώσεις που δείχνουν ότι η έρευνα εστιάζει πλέον στο trafficking. Οι βρετανικές αρχές, μάλιστα, ερευνούν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

Παρ’όλα αυτά η έρευνα της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Μεταξύ άλλων, μένει να διαλευκανθεί και πόσο καιρό έμεινε το όχημα στο Βέλγιο.

Γνωστοποιήθηκε, δε, ότι το όχημα έμεινε στην περιοχή του Σάσσεξ, Τάροκ, πιθανότατα για 35 λεπτά.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, το φορτηγό αναγνωρίστηκε από βουλγαρική εταιρεία που ανήκει σε Ιρλανδό.

Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, το οποίο διατείνεται ότι δεν είναι πιθανό τα θύματα να είναι Βούλγαροι

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, το φορτηγό δεν είχε φανεί στη χώρα από το 2017.

Νωρίτερα, τα βρετανικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και την ταυτότητα του 25χρονου Mo Robinson.

Πρόκειται για τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο.

Στο προφίλ του 25χρονου έχουν αναρτηθεί πολλές φωτογραφίες φωτογραφίες από φορτηγά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν φωτογραφίες και από το φορτηγό της φρίκης.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μόλις είχε παραλάβει ένα φορτηγό ψυγείο από το λιμάνι του Έσσεξ πριν εντοπιστούν μέσα τα πτώματα.

Παρ’όλα αυτά εκείνος έχει συλληφθεί για μαζική δολοφονία, τη μεγαλύτερη σε βρετανικό έδαφος. Μιλώντας στην BelfastLive, ο αδερφός του 25χρονου δήλωσε πως η οικογένεια δεν έχει νέα από αυτόν και δεν ξέρουν τι συμβαίνει.

Μετά από ρεσιτάλ εικασιών, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το ρυμουλκούμενο τμήμα του οχήματος ταξίδεψε από το Zeebrugge στο Purfleet και αποβιβάστηκε στην περιοχή Thurrock λίγο μετά τις 12:30 π.μ. το πρωί της Τετάρτης.

Παράλληλα, το εμπρόσθιο τμήμα του φορτηγού θεωρείται ότι ξεκίνησε από η Βόρεια Ιρλανδία. Φορτηγό και ρυμουλκούμενο έφυγαν από το λιμάνι λίγο μετά τις 1.05 π.μ. (τοπική ώρα Μ. Βρετανίας).

Εκπρόσωπος του Γενικού εισαγγελέα του Βελγίου ανακοίνωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ρυμουλκούμενο ταξίδεψε μέσα από το Βέλγιο.

Παράλληλα, οι βελγικές αρχές καλούνται να διαπιστώσουν πόσον καιρό το ρυμουλκούμενο παρέμεινε στο Βέλγιο, μια διαδικασία που παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μεν καλή σχέση με τη δικαιοσύνη και την αστυνομία της Μεγάλης Βρετανίας, ωστόσο το Βέλγιο δεν έχει στην παρούσα φάση, πολλές πληροφορίες.

Όσον αφορά στην αναγνώριση των σορών, το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τις βρετανικές αρχές σχετικά με το επεισόδιο.

«Προς το παρόν δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν το φορτηγό έχει βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας», δήλωσε εκπρόσωπος του βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Επίσης δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για την εθνικότητα των ανθρώπινων πτωμάτων που βρέθηκαν στο φορτηγό. Η βρετανική αστυνομία προειδοποίησε πως η αναγνώριση των πτωμάτων θα απαιτήσει πολύ καιρό» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της η υπαρχηγός της αστυνομίας του Έσεξ Πίπα Μιλς, υπογράμμισε πως η αναγνώριση των θυμάτων είναι η κορυφαία προτεραιότητα των αρχών.

Γύρω στις 3:40 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα η αστυνομία κλήθηκε από υπαλλήλους σε ασθενοφόρο και έσπευσε στο σημείο. Πώς ενημερώθηκε το ασθενοφόρο παραμένει ακόμα άγνωστο και οι εκπρόσωποι των αστυνομικών δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 25χρονος ΒορειοΊρλανδός, συνελήφθη με την υποψία του φόνου. Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα καμία πληροφορία για την καταγωγή των θυμάτων ή για το πού πιστεύουν ότι θα κατέληγε το φορτηγό.

Η διεθνής κοινότητα είναι συγκλονισμένη από τον εντοπισμό των 39 πτωμάτων.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έκανε την εξής δήλωση: «Είμαι τρομαγμένος από αυτό το τραγικό συμβάν στο Έσσεξ. Ενημερώνομαι συνεχώς από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα συνεργαστεί στενά με την αστυνομία του Έσσεξ για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και τους αγαπημένους τους».

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

