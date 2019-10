Φρικτό θέαμα στο Έσσεξ : 39 πτώματα εντοπίστηκαν σε φορτηγό – Συνελήφθη ο οδηγός

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό και φρικτό θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στο Έσσεξ της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Τρίτης βρέθηκαν 39 πτώματα, μεταξύ αυτών και ενός εφήβου, μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο φορτηγού σε βιομηχανική ζώνη της κομητείας της ανατολικής Αγγλίας.

Κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για δολοφονία.

Το φορτηγό είχε βουλγάρικες πινακίδες και εισήλθε στη χώρα το Σάββατο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Essex, Άντριου Μάρινερ δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό όπου πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες μας είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Είμαστε στη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, ωστόσο προβλέπω ότι αυτή μπορεί να είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Συνεχίζουμε τις έρευνες».



Το σημείο που βρέθηκαν τα 39 πτώματα

