Έσσεξ : Αυτό είναι το «φορτηγό της φρίκης» με τα 39 πτώματα – Τι εξετάζουν οι αρχές

Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο φονικό που συνέβη ποτέ στα χρονικά της βρίσκονται οι αστυνομικοί στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Έσσεξ.

Ειδικότερα τα ξημερώματα της Τετάρτης σήμανε συναγερμός στο Έσσεξ της Μεγάλης Βρετανίας, όταν βρέθηκαν 39 πτώματα μέσα σε ένα φορτηγό.

Αντιμέτωπο με την φρίκη ήρθε πρώτο πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο έλαβε κλήση από τα κεντρικά του βιομηχανικού πάρκου στο οποίο και βρέθηκε το φορτηγό.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο του εγκλήματος λίγα λεπτά μετά.

Λίγες ώρες μετά η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε πως τα πτώματα 39 ανθρώπων βρέθηκαν σε κοντέινερ φορτηγού σε βιομηχανικό πάρκο του ανατολικού Λονδίνου.

Σύμφωνα με το BBC, ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας έφηβος.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο 25χρονος οδηγός από τη Βόρεια Ιρλανδία συνελήφθη ως ύποπτος για δολοφονία.

Το όχημα πιστεύεται ότι έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία από τη Βουλγαρία, μέσω του Χόλιχεντ της Ουαλίας, το Σάββατο.

Μέχρι στιγμής πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για το πώς βρέθηκαν νεκροί 39 άνθρωποι σε φορτηγό, αλλά και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό.

Αστυνομικός και ειδικός στο δουλεμπόριο μίλησε στους δημοσιογράφους δίνοντας μία πρώτη εικόνα τόσο για το φονικό όσο και για το πως σκοπεύει να κινηθεί η αστυνομία.

«Τα 39 πτώματα βρέθηκαν στο πίσω μέρος του κοντέινερ πίσω από μία λευκή κουρτίνα. Ήταν μία πολύ φρικτή σκηνή», τόνισε ο Σίμους Λέχενι.

Αυτό που εξετάζουν πρωτίστως οι αρχές είναι το αν οι νεκροί είχαν πέσει θύμα ενός οργανωμένου εγκλήματος το οποίο σχετίζεται είτε με το δουλεμπόριο είτε με το λαθρεμπόριο.

«Πρώτος μας στόχος είναι να βρούμε την ταυτότητα των 39 πτωμάτων, ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. Προς το παρών αυτό που κάνουμε είναι να εξετάσουμε τα ρούχα που βρέθηκαν στην σκηνή του εγκλήματος ώστε να συλλέξουμε όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται», τόνισε ο αστυνομικός.

Πάντως το γεγονός ότι το φορτηγό έφτασε στο Σάσσεξ το Σάββατο υποδεικνύει ότι τα πτώματα μπορεί να βρίσκονταν στο εμπορευματοκιβώτιο πάνω από τρεις μέρες.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εμπορευματικών Μεταφορών της Βρετανίας πάντως δήλωσε πως η διαδρομή που ενδέχεται να ακολούθησε αποτελεί μυστήριο, καθώς στα συγκεκριμένα σημεία της Βρετανίας από όπου και μπορεί να πέρασε το «φορτηγό της φρίκης»έχουν αυξηθεί οι αστυνομικοί έλεγχοι τον τελευταίο καιρό.

Σημειώνεται ότι το Χόλιχεντ βρίσκεται περίπου 480 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο πoυ βρέθηκε το φορτηγό.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτό το στάδιο των ερευνών εάν το φορτηγό είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Βουλγαρία.

«Ελέγχουμε ακόμα τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνούμε με τις αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τσβετάνα Κράστεβα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στο Έσσεξ είναι η μεγαλύτερη τραγωδία στην Ευρώπη από το 2000, όταν 58 κινέζοι λαθρεπιβάτες έχασαν τη ζωή τους σε πλοίο που κατευθυνόταν από το Βέλγιο στη Βρετανία.

