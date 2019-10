Τραμπ: Κοινοί δεσμοί ΗΠΑ – Ιταλία από… την Αρχαία Ρώμη

Viral έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες οι νέες δηλώσεις του αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του Σέρτζιο Ματαρέλα.

Δεκάδες ήταν οι αναφορές στο Twitter, που ισχυρίζονταν πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε πολλές φορές τον Ιταλό πολιτικό «Μοτσαρέλα» κατά τη διάρκεια του πύρινου λόγου του για τους κοινούς δεσμούς ΗΠΑ και Ιταλίας. «Συγγνώμη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον Πρόεδρο της Ιταλίας «Πρόεδρο Μοτσαρέλα» αρκετές φορές» γράφει κάποιος στο Twitter.

Και εδώ έρχεται η δήλωση που πραγματικά προκάλεσε γέλιο και προβληματισμό στους χρήστες του διαδικτύου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας για τις σχέσεις Ιταλίας και Αμερικής, ανέφερε πως οι δυο χώρες συνδέονται από την περίοδο της αρχαίας Ρώμης.

«ΗΠΑ και Ιταλία έχουν κοινή πολιτισμική και πολιτική κληρονομιά που πάει πίσω χιλιάδες χρόνια στην αρχαία Ρώμη» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας τον συνομιλητή του με το στόμα ανοιχτό να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει ακούσει. Δείτε το απόσπασμα στο tweet παρακάτω:

Η μεταφράστρια Ιταλικών του Λευκού Οίκου προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς υποστήριζε ο Ντόναλντ Τραμπ και όλη της η απόγνωση ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό της.

The look of the White House Italian translator as Trump says President Mozzarella for the Italian President and says U.S. and Italy have been allies since Ancient Rome. Hot fucking damn pic.twitter.com/ecrIaRFvOI

