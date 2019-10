Ο Τραμπ τιμωρεί την Τουρκία για την εισβολή στη Συρία

Την απειλή του ότι είναι ικανός να καταστρέψει την τουρκική οικονομία πραγματοποίησε ο Τραμπ, καθώς εξέδωσε διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας για τη στρατιωτική της επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται εις βάρος Τούρκων νυν και πρώην αξιωματούχων.

Παράλληλα, ανήγγειλε αύξηση έως και 50% στους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα από την Τουρκία.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον τερματίζει τις διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα για μία εμπορική συμφωνία ύψους 100 δισ. δολαρίων.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019