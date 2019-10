Γρίφοι Τραμπ μέσω Twitter ενώ φλέγεται η Συρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι οι Κούρδοι εσκεμμένα αφήνουν ελεύθερους «ορισμένους» κρατουμένους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να εμπλακούν στο μέτωπο στη βορειοανατολική Συρία, απ’ όπου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αποσυρθεί.

«Οι Κούρδοι θα μπορούσαν να αφήνουν ελεύθερους ορισμένους [τζιχαντιστές] για να μας αναγκάσουν να εμπλακούμε» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Συμπλήρωσε ότι αυτούς τους τζιχαντιστές μπορεί «εύκολα να πιάσει εκ νέου η Τουρκία ή οι ευρωπαϊκές χώρες απ’ όπου προέρχονται».

«Όμως, πρέπει να ενεργήσουν σύντομα» υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα εμπλακούμε σε άλλο έναν πόλεμο μεταξύ ανθρώπων που πολεμούν μεταξύ τους εδώ και 200 χρόνια» σημείωσε.

«Άραγε, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πραγματικά ότι θα πρέπει να εισέλθουμε σε έναν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ; Οι ατέρμονοι πόλεμοι θα σταματήσουν!».

….Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019