ΥΠΕΞ ΕΕ : Ζητούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας για Συρία και παράνομες γεωτρήσεις

Την απαγόρευση εξαγωγών όπλων από τα κράτη-μέλη προς την Τουρκία και κυρώσεις σε όσους μετέχουν σε παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα η Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τις εξαγωγές όπλων, αλλά και στοχευμένες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων που είναι υπεύθυνα ή αναμειγνύονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των «28» καταδίκασε την τουρκική επιχείρηση στην βόρεια Συρία, τονίζοντας ότι «υποβαθμίζει την σταθερότητα και την ασφάλεια σε ολόκληρη της περιοχή».

The EU condemns #Turkey’s military action in North East #Syria which seriously undermines the stability and the security of the whole region.

