Συρία : Αντάρτες – σύμμαχοι της Τουρκίας δολοφονούν κούρδους αμάχους

Νέες εικόνες φρίκης έρχονται από τη Συρία, όπου συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση κατά των Κούρδων μαχητών.

Μετά τις σοκαριστικές εικόνες με νεκρά μωρά, νέα βίντεο στα οποία διακρίνεται η βιαιότητα σε όλο της το μεγαλείο βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτά, σύμφωνα με έγκριτους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην περιοχή και τα αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται αντάρτες – σύμμαχοι των Τούρκων να εντοπίζουν Κούρδους αμάχους και να τους εκτελούν εν ψυχρώ. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, λίγο νωρίτερα είχαν εκτελέσει την αρχηγό ενός κουρδικού κόμματος.

Οι άνδρες, πριν τους σκοτώσουν, φωνάζουν «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως ακριβώς και οι μαχητές του ISIS.

So these are the moderate groups who are supposed to bring safety & freedom to the Kurds from the SDF? pic.twitter.com/Il1LsTgSNb

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) October 12, 2019